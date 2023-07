Bufala su Giovanni Allevi morto, Carlo Conti ci crede: ecco cosa è successo davvero

In queste ore è circolata sul web una notizia fake secondo cui si diceva che Giovanni Allevi fosse morto. L’artista è affetto da un mieloma che sta curando da un po’ di tempo. Un sito di gossip, rinomato per i suoi titoli acchiappa click, ha pubblicato un articolo con delle Parole decisamente fuorvianti.

In seconda battuta, poi, una testata alquanto nota e affidabile, ha riportato la notizia, pertanto, tantissimi artisti del mondo dello spettacolo ci hanno creduto. Tra questi c’è anche Carlo Conti. Il diretto interessato, però, è intervenuto sulla faccenda. Vediamo cosa è successo.

Giovanni Allevi non è morto: perché è circolata questa bufala

“Giovanni Allevi è morto”, questa è la notizia che ieri sera è impazzata sul web. A causa di un malinteso, una testata giornalistica di Milano ha riportato la notizia fake generando un certo allarmismo. In men che non si dica, infatti, tantissimi artisti del mondo dello spettacolo hanno iniziato a diffondere la notizia mostrandosi sinceramente dispiaciuti per l’accaduto. Tra questi, anche Carlo Conti ha manifestato il suo cordoglio alla famiglia di Giovanni.

Dopo tutte le notizie circolate in rete, dunque, a smentire la notizia inerente la sua dipartita è stato direttamente Giovanni Allevi. Quest’ultimo ha pubblicato un commento su Twitter in cui ha chiarito la situazione. L’artista ha spiegato che se sul web si fosse letto della sua morte, questa è certamente una notizia falsa, in quanto lui è vivo e vegeto. Sicuramente sta affrontando un momento complicato, ma non ha nessuna intenzione di arrendersi in quanto ama tantissimo la vita. (Continua dopo il post)

Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo😁 e non ho mai amato così tanto la vita!

A presto❤️#GiovanniAllevi #IoAspettoAllevi pic.twitter.com/ujjFygGxiX — Giovanni Allevi (@giovanniallevi) July 13, 2023

Carlo Conti ci casca e cancella tutto

L’intervento di Giovanni Allevi, che ha smentito categoricamente la notizia inerente la sua morte. ha spinto tutti coloro i quali ci avevano creduto a rettificare. Lo stesso Carlo Conti, ma c’è da dire che non è stato affatto l’unico, ha rimosso dai suoi social il commento inerente la scomparsa dell’artista. C’è da dire che in Conti e in tutti quelli che hanno divulgato la notizia, non c’è assolutamente malafede.

Il tutto, purtroppo, è nato da una disattenzione della testata giornalistica autorevole milanese, che ha travisato la faccenda ed ha finito per credere alla bufala pubblicata da un altro sito. Questo, dunque, deve insegnare a tanti di prestare molta più attenzione all’attendibilità di una fonte prima di credere a qualunque notizia e divulgarla.