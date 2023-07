Oroscopo 16 luglio 2023, classifica: Gemelli in rimonta, Sagittario verso nuovi orizzonti

Le previsioni dell’oroscopo del 16 luglio invitano i Pesci ad osare un po’ di più. Gli Ariete, invece, devono allargare la cerchia di conoscenze

Oroscopo dei primi sei segni

1 Ariete. Momento molto favorevole per allargare la vostra cerchia di conoscenze. Esse potrebbero esservi di grande aiuto anche nella sfera professionale. Apritevi a nuovi progetti e iniziative.

2 Gemelli. Siete in una fase di crescita sia personale, sia professionale. Cercate di essere più audaci e di puntare di più su voi stessi. Le stelle vi esortano ad essere più propositivi e a cogliere al volo certe occasioni.

3 Capricorno. Secondo l’oroscopo del 16 luglio, i nati sotto questo segno devono essere un po’ più reattivi. Avete passato certamente dei giorni migliori, ma adesso, poco alla volta, riuscirete a rialzarvi.

4 Scorpione. Non c’è tempo per rimuginare sul passato. Cercate di guardare al presente con positività e al futuro con lungimiranza. Soprattutto in ambito sentimentale dovete essere determinati.

5 Sagittario. Siete liberi e pronti a proiettarvi verso nuovi orizzonti. L’Oroscopo del 16 luglio vi esorta ad essere intraprendenti. Anche dal punto di vista sentimentale è bene che siate più lungimiranti.

6 Acquario. Siate pazienti e cercate di riflettere attentamente prima di prendere delle decisioni in maniera troppo frettolosa. Sia in amore sia nel lavoro ci vuole un po’ di coraggio in più

Previsioni astrali 16 luglio ultimi sei segni

7 Toro. La Luna potrebbe incidere negativamente sulla presa di alcune decisioni. Siete un po’ volubili e questo non è mai un bene quando si tratta di fare delle scelte. Cercate di rimandare se potete.

8 Cancro. Non siate intemperanti. Ricordate che nella vita ci vuole tanta pazienza e, soprattutto, ci vuole una certa oculatezza nel prendere determinate decisioni. Meglio non tirare troppo la corda.

9 Leone. Le previsioni dell’oroscopo del 16 luglio vi spingono a valutare con maggiore attenzione i pro e i contro di una proposta. Dal punto di vista sentimentale, invece, bisogna aprirsi di più.

10 Bilancia. Siete un po’ indecisi su alcune scelte da prendere, forse è il caso di fermarvi un attimo a riflettere onde evitare di prendere delle decisioni un po’ troppo frettolose. Le stelle vi spingono a dare adito solo a persone che ritenete davvero affidabili.

11 Pesci. Non siete amanti del rischio, ma ci sono certe volte nella vita in cui è necessario mettersi in gioco senza sapere dove si vada a finire per riuscire ad emergere e a spiccare il volo.

12 Vergine. Le stelle vi invitano alla cautela. Se una persona vi ha deluso, di solito, siete molto categorici. Non date solitamente una seconda possibilità. Attenzione a non pentirvi di certe decisioni prese.