Anticipazioni Uomini e donne, primi tronisti: spunta un nome bomba!

Manca sempre meno ad una nuova edizione di Uomini e donne. Tante le novità nel parterre ma anche tanta curiosità per i prossimi tronisti e troniste. Stando alle ultime anticipazioni, Carlo Alberto Mancini, ex corteggiatore della trasmissione, potrebbe tornare proprio in questa veste.

Dopo la rottura con l’ex tronista Nicole Santinelli, Mancini ha rilasciato un’intervista a IsaeChia in cui ha parlato della sua esperienza nel programma e delle sue intenzioni future. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato

Carlo Alberto Mancini nuovo tronista a Ued?

Ha ammesso di aver provato un forte sentimento per Nicole e ha difeso la sua partecipazione a “Verissimo“, sostenendo la veridicità delle sue azioni e parole. Ora si apre la possibilità che Mancini diventi il nuovo volto di “Uomini e Donne” come tronista.

C’è da dire che la possibilità di vedere Carlo sul trono di Uomini e donne ha già entusiasmato i fan. Il ragazzo con i suoi modi di fare e il suo bel carattere ha praticamente conquistato tutte fin dal primo istante. Nell’intervista, Carlo non ha nascosto il desiderio di diventare tronista e quindi non ha escluso la possibilità di tornare nel programma.

Anticipazioni trono classico: a breve le nuove registrazioni

La candidatura di Carlo Alberto Mancini come tronista rappresenterebbe un ritorno al programma con una nuova prospettiva. Dopo aver vissuto la delusione della rottura con Nicole Santinelli, Mancini ha dimostrato di non volersi arrendere nella ricerca dell’amore. La sua timidezza e i suoi difetti, che si è detto consapevole di avere, lo rendono un personaggio autentico e vicino al pubblico.

E questo già è un punto a suo favore. Ma non è tutto, perchè se dovesse accettare tale proposta sarà interessante vedere come gestirà la transizione da corteggiatore a protagonista del programma. I telespettatori non vedono l’ora di avere conferme. Ricordiamo che le registrazioni di Ued inizieranno nell’ultima settimana di agosto.