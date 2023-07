Oroscopo 17 luglio 2023: Cancro combattivi, Capricorno privi di malizia

Le previsioni dell’oroscopo del 17 luglio invitano i Gemelli ad andare dritti per la loro strada. I Pesci, invece, devono essere pazienti e non affrettare i tempi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci vuole coraggio nella vita, sia in amore sia nel lavoro, questo non deve mai mancare. Allo stesso tempo, però, è importante essere avveduti e precisi se non si vogliono avere spiacevoli risultati.

Toro. Occhi aperti sul lavoro. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, fareste bene a guardare anche oltre i vostri confini. In amore, invece, attenti a non compromettere tutto per una sciocchezza.

Gemelli. Se siete decisi a conseguire un obiettivo, allora non fermatevi dinanzi niente e nessuno. Nella vita ci sono delle volte in cui è necessario essere un po’ spregiudicati e non farsi tanti problemi.

Cancro. Siete molto determinati e pieni di voglia di fare e di mettervi in gioco. L’Oroscopo del 17 luglio vi invita a cominciare con ottimismo questa giornata, in modo da riuscire a portarla a termine nel migliore dei modi.

Leone. In amore è tempo di allargare gli orizzonti. Se siete alla ricerca dell’anima gemella, potreste fare un po’ di fatica, poiché in questo periodo non c’è molta costanza, quindi, sono favorite le relazioni più fugaci.

Vergine. Sul lavoro siete un po’ distratti. Forse ci sono un po’ troppe cose per la testa, quindi, è importante fare un po’ di ordine e chiarezza. Le stelle vi esortano ad essere lungimiranti.

Previsioni 17 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ottime novità in arrivo sul lavoro. Un progetto al quale stavate lavorando da tempo potrebbe realizzarsi. In ambito sentimentale, invece, è importante badare anche ai desideri del partner.

Scorpione. Ci sono dei momenti molto interessanti che potrebbero cambiare il vostro umore. Una persona dal passato potrebbe creare un po’ di scompiglio. State attenti alle decisioni che prenderete.

Sagittario. In ambito sentimentale è importante darsi da fare e cogliere al volo certe occasioni. Le stelle vi invitano ad essere reattivi e a non fermarvi dinanzi le apparenze, che spesso possono ingannare.

Capricorno. Spesso siete molto ingenui e privi di malizia. L’Oroscopo del 17 luglio vi esorta a tenere gli occhi un po’ più aperti e a non dare troppo peso alle critiche. Credete in voi stessi e nelle vostre capacità.

Acquario. Buon momento per pensare di realizzare un progetto al quale state lavorando da tempo. In ambito sentimentale è bene che siate audaci e che non vi fermiate dinanzi il primo rifiuto o ostacolo.

Pesci. Tempo al tempo e vedrete che riuscirete a portare a termine alcuni obiettivi importanti. Nella vita professionale siete molto precisi, ma è necessario essere cauti e non farsi prendere dal panico.