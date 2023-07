Antonella Fiordelisi impartisce lezioni di latino: il video è esilarante

Dopo la partecipazione al GF Vip, Antonella Fiordelisi si sta dedicando a tanti novi progetti e tra questi ci sono anche delle particolari lezioni di latino che impartisce. La giovane ha esortato tutti i suoi fan di Instagram a seguirla su TikTok, in quanto lì avrebbe pubblicato dei video molto interessanti.

In particolar modo, la giovane ha indossato degli indumenti formali, si è seduta dietro una cattedra ed ha dato il via alla sua prima lezione. I fan sono rimasti estasiati. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Le lezioni di latino di Antonella Fiordelisi

Come tutti i telespettatori del GF Vip avranno avuto modo di vedere, Antonella Fiordelisi si è sempre contraddistinta per i suoi modi di fare un po’ saccenti e da maestrina. In più occasioni, infatti, si è trovata a riprendere alcuni compagni d’avventura invitandoli a parlare meglio e correggendo i loro errori grammaticali e lessicali. Come se non bastasse, poi, in più circostanze ha riportato anche delle citazioni latine, finendo anche per essere corretta da Alfonso Signorini.

Ebbene, sfruttando proprio questa sua passione per lo studio e la scuola, Antonella Fiordelisi ha deciso di registrare dei video sui social all’interno dei quali impartisce delle lezioni di latino. Nelle clip in questione lei simula sia l’insegnante, che viene denominata “Doc”, sia l’allieva un po’ scapestrata e poco incline ad apprendere le nozioni di cultura. Al momento è andata in onda solo la prima puntata di questa nuova saga, ma presto ne seguiranno delle altre.

La reazione degli utenti del web

Le lezioni di latino impartite da Antonella Fiordelisi sono condite da tanta ironia e un pizzico di sfacciataggine, tutte caratteristiche che hanno da sempre incuriosito i numerosi fan della ragazza. Al di sotto di questo primo filmato, infatti, sono stati tanti i follower dell’influencer che hanno commentato la sua performance. La maggior parte di essi ha dichiarato di essere davvero entusiasta di questo nuovo format.

In molti si sono complimentati con Antonella per la nuova iniziativa e per il modo in cui riesce ad interpretare al meglio due ruoli completamente antitetici, ovvero, l’allieva e la docente. Proprio per tale ragione, i suoi seguaci non vedono l’ora che la giovane pubblichi la sua seconda lezione e poi tutte le altre. Ebbene l’appuntamento con la seconda puntata è per oggi pomeriggio, sempre sul canale TikTok di Antonella.