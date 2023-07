Anticipazioni Terra Amara: Demir finisce in una trappola, accuse gravissime

Continua con grande successo la messa in onda di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi ci saranno nuovi colpi di scena che interesseranno particolarmente Demir. Il figlio di Hunkar finirà in carcere con un’accusa gravissima.

In questo caso però, l’uomo non avrà nessuna colpa ma finirà in una trappola... Andiamo a vedere insieme tutti i dettagli

Terra Amara: Umit perde la testa per Demir

Nei prossimi episodi di Terra Amara vedremo Demir alle prese con Umit. La donna perderà la testa per lo Yaman e nonostante quest’ultimo continuerà a respingerla chiederà aiuto a sua madre per escogitare un piano. Umit vuole mettere fine al matrimonio tra Demir e Zuleja e le proverà davvero tutte. Per questo motivo chiederà aiuto a sua madre, Sevda all’inizio non sarà d’accordo ma per non perdere di nuovo la figlia si alleerà con lei.

Sevda convincerà Zuleyha a portare dei fiori chiamati ‘Non ti scordar di me’ sulla tomba di Yilmaz, per poi far arrivare la voce a Demir che si chiederà perchè la moglie porti all’ex fidanzato defunto un fiore dal significato tanto particolare. La donna, però, dispiaciuta per come si sta comportando parlerà con Fekeli e alla fine fermerà Umit. L’imprenditore si recherà sul posto dell’appuntamento che Fikret avrà dato con l’inganno a Zuleyha e fermerà la dottoressa

Anticipazioni: Demir finisce in prigione

Le anticipazioni ci fanno sapere ancora che tra Umit e Fikeret ci sarà un’accesa discussione. on Fikret. Quest’ultimo dirà all’ex fidanzata che ha intenzione di lasciare Cukurova e gettarsi il passato alle spalle. E proprio in questo istante, complice un bicchiere di troppo la giovane cadrà dalle scale finendo in un lago di sangue.

Fikret, convinto che la donna si morta, per non avere problemi con la giustizia scapperà via… A ritrovare la figlia di Sevda saranno Fusun e Sermin che subito allerteranno la Polizia. DOpo qualche giorno di coma, Umit si risveglierà e accuserà proprio Demir di averla spinta dalle scale, lasciando così lo Yaman in carcere.