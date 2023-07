Temptation Island, segnalazione forte su un tentatore molto discusso: cosa è successo (FOTO)

In queste ore è trapelata una segnalazione molto interessante che riguarda un tentatore di Temptation Island. Il programma è giunto alla sua terza puntata, e continuerà ad andare in onda anche nelle prossime settimane.

Come i telespettatori sapranno bene, però, il programma è stato registrato con largo anticipo, pertanto, adesso le riprese sono finite e fidanzati, fidanzate, tentatori e tentatrici sono tornati a casa. Ebbene, proprio uno dei ragazzi single è stato avvistato in compagnia di una dama. Vediamo di chi si tratta.

Ecco la segnalazione sul tentatore di Temptation Island

Le registrazioni di Temptation Island sono giunte al termine, ma tutti i protagonisti sono vincolati ad un contratto di riservatezza, pertanto, non possono fare spoiler su quello che è accaduto all’interno del villaggio. I vari protagonisti, infatti, potranno tornare sui loro social solo una volta che il programma si sarà concluso. Malgrado questo, però, resta impossibile controllare la fuga di notizie che spesso accade a seguito di avvistamenti da parte di utenti del web.

Proprio in queste ore, infatti, è spuntata una segnalazione su di un tentatore di Temptation Island. Nello specifico, lui è Lollo, il quale si è molto avvicinato ad Alessia Ligotti. Il ragazzo è stato avvistato all’interno di un locale in compagnia di una donna, ma chi sarà? Si tratta della fidanzata di Federico? A quanto pare no. La ragazza immortalata in compagnia di Lollo non è che la sua ex. (Continua dopo la foto)

Come è finita tra Alessia e Federico?

Questa segnalazione sul tentatore di Temptation Island, dunque, dà modo al pubblico da casa di intuire quale sia stato l’epilogo anche di questa coppia. Nello specifico, se Lollo è stato avvistato insieme alla sua ex, con cui potrebbe aver deciso di riallacciare i rapporti, vuol dire che la conoscenza con Alessia non ha avuto nessun seguito. Questo, chiaramente, non implica necessariamente il fatto che Alessia e Federico siano usciti insieme, tuttavia, dà un indizio in merito a quello che potrebbe essere accaduto.

Ricordiamo che la scelta di partecipare al programma è pervenuta proprio dalla ragazza. Quest’iultima ha scritto alla redazione per mettere alla prova il suo rapporto in quanto troppo poco stimolante e monotono. L’esperienza di Temptation Island, dunque, sarà servita alla coppia per appianare le loro divergenze e venirsi in contro?