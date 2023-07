Amici 23, grande novità in arrivo: Maria chiama due mental coach in soccorso per i ragazzi, chi sono

In questi giorni proseguono i casting di Amici 23. Come ogni anno saranno sei i professori che valuteranno le esibizioni dei concorrenti, ma nella nuova edizione potrebbero essere affiancati da due mental coach.

Ebbene sì perché Maria De Filippi starebbe pensando di introdurre due volti storici del talent show nella prima parte del programma con lo scopo di aiutarli nell’indirizzare verso le loro scelte. Ma andiamo a vedere i dettagli

Amici dalla parte dei ragazzi ancora una volta: in arrivo due mental coach

Come ben sanno gli appassionati del talent di Amici, la prima parte del programma è sempre quella più difficile. Per gli allievi è facile scoraggiarsi e non trovare il giusto sostegno, pensando addirittura di mollare. Per tale motivo, oltre all’impegno dei professori, Maria De Filippi avrebbe pensato di aggiungere un contributo in più in Amici 23 affinché i nuovi protagonisti abbiano un punto di riferimento all’interno della casetta.

Ecco quindi che la conduttrice ha deciso di affiancare due ex personaggi del programmi molto conosciuti. Il loro compito? Sarà quello di mental coach, incontreranno gli allievi una volta alla settimana o nei momenti clou dell’edizione per dare consigli e supportare eventuali sfide.

I nomi dei presunti due mental coach

In attesa di conferme, gli esperti fanno sapere che comunque sono in arrivo novità per questa prossima edizione. Questa dei mental coach potrebbe rivelarsi sicuramente un grande supporto per i ragazzi. Ovviamente, tale appoggio durerebbe esclusivamente nella prima parte del programma, ma potrebbe rivelarsi fondamentale per andare avanti nel loro percorso.

Per tale motivo, i volti che avranno il compito di relazionarsi con loro dovranno saper parlare ai giovani con grande schiettezza. In queste ore sono emersi due nomi, uno tra Emma Marrone e Alessandra Amoroso per la categoria canto, e l’altro sarebbe Leon Cino, storico vincitore dell’edizione del 2003, per il ballo.