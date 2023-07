Alberto Matano ha “rubato” il posto di un collega in Rai? La confessione inedita

In queste ore sta facendo il giro del web la confessione inedita di un collega di Alberto Matano. Il conduttore de La Vita in Diretta è finito al centro di una polemica molto forte a seguito delle confessioni di un altro volto noto nel mondo della tv.

La persona in questione è Attilio Romita, che recentemente ha partecipato anche al Grande Fratello Vip. Il giornalista ha rilasciato un’intervista su Mio in cui ha fatto delle rivelazioni inedite. Vediamo di che cosa si tratta.

Le accuse di un collega contro Alberto Matano

Un collega di Alberto Matano ha fatto delle confessioni inaspettate su di lui. Il protagonista è stato un vero fiume in piena nel corso di un’intervista in cui ha parlato del suo passato professionale. Attilio Romita si è soffermato soprattutto su quando conduceva il TG 1. Improvvisamente, infatti, i vertici dell’azienda decisero di allontanare dalla conduzione del telegiornale, adducendo come motivazioni scelte legate a ragioni politico aziendali.

In realtà, la Rai aveva intenzione di inserire un nuovo protagonista alla guida del TG, che fosse in gamba e altrettanto bravo come Romita. Ebbene, la scelta ricadde proprio su Alberto Matano. Da quel momento in poi, dunque, Attilio ha sempre nutrito un forte attrito nei riguardi del collega in quanto lo ha reputato colui che gli ha soffiato il lavoro. Ad ogni modo, adesso sono passati tanti anni, quindi, le ostilità pare si siano appianate.

Le altre confessioni di Attilio Romita

Nel frattempo, il collega di Alberto Matano si è dedicato ad altro, come ad esempio al GF Vip. La sua partecipazione al reality show gli ha permesso di recuperare un po’ di notorietà he, ormai, stava drasticamente scemando. Ad ogni modo, oltre che parlare della sua carriera e delle sue esperienze professionali, Attilio ha anche parlato un po’ della sua sfera privata.

Come sempre, il giornalista ha preferito mantenere un po’ di riserbo sulla faccenda. A tal riguardo, ha confessato che a dicembre convolerà a nozze con la sua Mimmuzza. A quanto pare, le divergenze che i due hanno avuto sembra siano del tutto appianate, al punto da spingere i due a decidere di sposarsi. Alcuni utenti più malpensanti credono addirittura che i due, in realtà, non si siano mai lasciarti davvero e abbiano finto la crisi solo per fare hype.