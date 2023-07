Un posto al sole, anticipazioni e spoiler 17 luglio 2023: Manuel in pericolo, dalla borsa dello zio ruba qualcosa di pericoloso

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni della soap opera ci fanno sapere che al centro della trama nell’episodio di lunedì 17 luglio troveremo Manuel.

Il ragazzo troverà il borsone con le armi che suo zio ha lasciato in custodia a casa di sua sorella e Rosa, e dopo questa scoperta, se la prende con suo fratello.

Un posto al sole, Manuel si mette in grave pericolo per colpa dello zio

Una puntata quella di lunedì che regalerà molta suspance ai telespettatori. Le anticipazioni ci fanno sapere che Manuel scoverà nel borsone di suo zio e deciderà di prendere una pistola.

L’arma il ragazzo la metterà sotto al letto e di conseguenza metterà la sua vita in pericolo. Intanto, Rosa accuserà suo fratello Eduardo di non essere cambiato e di avergli creato per l’ennesima volta problemi. Cosa succederà adesso?

Un posto al sole anticipazioni: De Santis si trasferisce da Giulia

Le anticipazioni ci fanno sapere che largo spazio sarà dedicato anche a luca. De Santis dopo una lunga riflessione accetterà di trasferirsi alla Terrazza. Intanto, Giulia è felicissima e non vede l’ora di dare il benvenuto al suo ex. Renato, invece non gradirà per nulla la scelta della sua ex moglie e correrà da Raffaele a raccontargli tutto.

Guido e Mariella invece, cercheranno di spronare Speranza a fare il primo passo dopo la brutta lite avuta con Samuel ma nessuno dei due saprà che il Piccirillo ha appena passato una serata molto particolare in compagnia di Micaela. Infine, non mancheranno colpi di scena per quanto riguarda la storia tra Marina Roberto e Ida. La Giordano vuole scoprire la verità sulla nuova arrivata e con l’aiuto di Silvana sembra essere vicina ad una scoperta scioccante. Quello che accadrà nei prossimi giorni cambierà la sorte di tutti.