Un posto al sole anticipazioni dal 17 al 21 luglio 2023: Marina ora sa tutto “Non è suo figlio”

Ci attende una settimana ricca di colpi di scena per gli appassionati di un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che il piano di Lara continua sempre di più a vacillare a causa della curiosità di Maria.

La Giordano, infatti, sembra decisa più che mai a portare a galla la verità, cercando di capire cosa sia successo tra la Martinelli e Silvana. Insomma, ecco cosa vedremo nei prossimi episodi.

Anticipazioni Un posto al sole: Giulia ancora innamorata di Luca, Samuel e Micaela vicini

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Manuel ha rinvenuto il borsone colmo di armi che lo zio ha lasciato in custodia a casa della sorella. Rosa, in seguito alla sua scoperta, attaccherà suo fratello. Nel frattempo, Giulia è entusiasta per il fatto che Luca abbia deciso di venire alla Terrazza e gli darà il benvenuto. Piano piano la donna capisce che prova ancora qualcosa per lui. Dal canto suo, Renato non sembra apprezzare ciò che ha fatto l’ex moglie e andrà a sfogarsi con Raffaele.

Guido e Mariella, intanto, cercheranno di spingere Speranza a fare la prima mossa per riappacificarsi con Samuel, dopo il loro litigio. Ciò che tutti ignorano, però, è il fatto che il ragazzo abbia trascorso una nottata particolare con Micaela. Infine, tra Clara ed Eduardo crescerà sempre di più la loro distanza.

Anticipazioni: Marina sembra aver scoperto tutto

Il vero colpo di scena interesserà Marina. Lara si approfitterà della presenza di Cristina per avvicinarsi a Roberto mentre la Giordano è sempre più sicura che Tommaso non sia figlio di Ferri. Per questo motivo è decisa a smascherare il Ferri.

Intanto, Lara approfittando della presenza di Cristina proverà in tutti i modi di conquistare Ferri. Ma non sa che per lei questi bei momenti hanno davvero le ore contate. La Giordano grazie a Silvana ha capito tutto: Tommy non è suo figlio