Grande Fratello Vip, Pier Silvio dice si a Signorini: due note attrici sorelle confermate

Si continua a lavorare per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il cast è ormai all’aperto e Alfonso Signorini è alla ricerca dei concorrenti che più possono far gola ai telespettatori.

Dopo che Pier Silvio ha dato nuove dritte e nello stesso tempo ha bocciato alcuni partecipanti, ecco che finalmente è arrivato l’ok per due attrici molto note. Andiamo a scoprire insieme di chi stiamo parlando

Grande Fratello Vip: confermati nel cast due attrici sorelle

Secondo quanto riportato da TvBlog, due nuovi concorrenti sarebbero stati provinati, ottenendo un riscontro positivo. Si tratterebbe di Brigitta e Benedicta Boccoli che, a quanto sembra, sarebbero gradite sia a Mediaset sia a Endemol Shine Italy, società che produce la trasmissione. È presto per dire se le due sono state confermate o meno ma possiamo dire che ci sono ottimi presupposti.

Di recente, erano stati accostati altri due nomi in lizza, ovvero Ornella Muti e Claudia Gerini. Entrambe, tuttavia, hanno smentito un loro possibile coinvolgimento: “Faccio l’artista non il trash” è stata la stoccata di Ornella Muti. Più pacata, invece Claudia Gerini, che si è limitata a comunicare che non prenderà parte alla nuova edizione del reality: “Non è nei miei progetti”.

Le imposizioni di Pier Silvio Berlusconi

Secondo alcune indiscrezioni, invece, confermata sarebbe Justine Mattera, inizialmente inserita nel nome dei presunti bocciati da Pier Silvio Berlusconi. Insieme all’ex moglie di Paolo Limiti, ci sarebbe anche la presenza di Fiordaliso. Nella prossima edizione, per la prima volta, il reality potrà contare su concorrenti sia del mondo Vip che Nip. Al momento, però, non si hanno certezze.

D’altra parte, sembra chiaro come Pier Silvio intenda puntare, per la prossima stagione, su alcuni cambiamenti, evitando che si scada nell’eccesso o nel trash. Insomma, il figlio di Berlusconi è stato molto chiaro niente influencer e niente iscritti su Onlyfans.