Un posto al sole anticipazioni al 31 luglio: Lara incastrata dalle lenzuola che ha nascosto. E’ ora di pagare tutto il male

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole, almeno fino alla prima settimana di agosto. La Rai infatti pare abbia deciso di sospendere almeno per due settimane la programmazione della serie.

Ma cosa ci attende nei prossimi episodi? Su una cosa non ci sarebbero dubbi: per Lara Martinelli è la fine. La donna verrà finalmente smascherata da Silvana e Marina da un errore commesso un anno prima e che gli costerà carissimo.

Un posto al sole, Marina vicina alla verità dell’aborto di Lara

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Marina ha chiesto a Silvana tutti i particolari sul suo licenziamento avvenuto un anno prima. La domestica ha fatto sapere che è sempre andato tutto bene fino a quando ad un certo punto ha chiesto a Lara alcune lenzuola che sembravano praticamente sparite.

Beh, da li tutto è cambiato tanto da portarla al licenziamento. Di conseguenza questo racconto sveglierà dei forti dubbi in Marina, che vorrà andare fino in fondo alla questione e riuscirà a capire la verità su Tommaso. Ad incastrare la Martinelli saranno proprio le lenzuola sporche di sangue.

La prova che incastra Lara: le lenzuola sporche di sangue

La Martinelli un anno fa ha avuto un aborto spontaneo, ma con Roberto ha fatto finta di nulla . La donna ha pianificato l’arrivo di Tommaso, un bambino che ha spacciato per suo figlio in cambio di soldi e Ferri non ha mai sospettato di lei. Marina sa dello strano comportamento di Lara nei confronti di Silvana, per questo indagherà fino ad arrivare a concludere che Tommy non è figlio del marito.

Ovviamente per dimostrare ciò avrà bisogno di prove molto concrete. E a dargliele potrebbe essere proprio la dottoressa Picone che a breve ritornerà in ospedale e che ricordiamo è l’unica a conoscere tutta la verità