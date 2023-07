Maria De Filippi, malattia scampata e dipendenze: ecco cosa ha sempre tenuto nascosto la conduttrice

Nonostante le difficoltà avute in questi ultimi mesi, Maria De Filippi è comunque riuscita a chiudere una splendida stagione televisiva. Nonostante questo non si è concessa una lunghissima vacanza in quanto è stata impegnata con le riprese di Temptation Island e Tu si que vales.

Le registrazioni di ued invece partiranno dal prossimo agosto. Anche quest’anno si è concessa qualche piccolo giorno di relax ad Ansedonia. In alcune foto pubblicate dal settimanale Chi è ritratta durante un’uscita in barca mostrando un fisico da urlo.

Maria De Filippi e la paura dopo aver scoperto la malattia

In una delle sue ultime interviste, Maria De Filippi ha fatto delle rivelazioni davvero inaspettata, senza tralasciare nemmeno le sue paure, dipendenze gioie e dolori. Tra le cose, Maria De Filippi ha raccontato di aver scampato una malattia.

Uno dei suoi vizi sono le sigarette alle quali ha dovuto rinunciare anche se non del tutto. Da quando le hanno scoperto un polipo alle corde vocali ne fuma ancora due al giorno, una dopo pranzo e l’altra dopo cena.

Come ha scoperto ciò? Accompagnando una sua amica per controlli e essendo logorroica ha deciso di farsi accertamenti anche lei. “Mi fu diagnosticato un polipo alle corde vocali. Andai in tilt e feci centinaia di chilometri per essere visitata in pieno agosto da uno dei più grandi luminari in materia”. Per fortuna si trattava di una forma benigna e non ha avuto grandissimi problemi.

La sua dipendenza più grande? Le serie tv