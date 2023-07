Uomini e Donne, Lavinia e Alessio sono in crisi? Lei va da lui è scoppia il caos (FOTO)

Tempo di crisi per alcune coppie di Uomini e Donne, adesso nel mirino ci sono finiti Lavinia Mauro e Alessio Corvino. I due ragazzi, non molto tempo fa, avevano pubblicato delle Instagram Stories in cui sembravano più innamorati che mai.

D’Un tratto, però, sul web è spuntata una segnalazione piuttosto pesante. Alcuni utenti del web, infatti, hanno dichiarato di aver beccato Alessio all’interno di un locale, ma con lei non c’era Lavinia. Il vero scoop, però, è un altro. Vediamo di che si tratta.

La segnalazione su Alessio Corvino di Uomini e Donne

Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono in crisi dopo Uomini e Donne? Questa è la notizia che sta impazzando sul web in queste ore. Tutto è nato nel momento in cui una persona dello stesso paese di Alessio ha dichiarato di aver beccato il ragazzo all’interno di un locale a Caserta. Il giovane era vicino la consolle intento a diver4tirsi e a scatenarsi in pista sotto le note della musica house.

Il fatto che Lavinia non fosse in sua compagnia ha generato molto sgomento. In un primo momento, però, si è ipotizzato che la ragazza potesse essere a Roma e quindi impossibilitata a raggiungere il giovane per partecipare anche lei a questo evento. La verità, però, è un’altra ed è per questo che è scoppiato il caos. L’ex tronista di UeD, infatti, si trovava proprio a Caserta.

Lavinia Mauro furiosa con il ragazzo? Che succede

Durante questo fine settimana, Lavinia aveva deciso di raggiungere Alessio a Caserta, ma l’ex corteggiatore di Uomini e Donne pare abbia preferito fare altro invece che stare con lei. Sempre l’autore di questa segnalazione ha confessato ad Amedeo Venza, che poi ha riportato il tutto mediante i suoi social, di aver beccato anche Lavinia in giro per la città. La ragazza pare fosse piuttosto triste e sconsolata in compagnia di sua madre.

Invece si incontrare la sua fidanzata, che era giunta in Campania per stare con il giovane, Alessio avrebbe preferito darsi alla pazza gioia. Dalla diffusione della segnalazione, i due sono spariti dai social. Questo non sta facendo altro che fomentare ancor di più i sospetti di coloro i quali pensano che tra i due ci sia una crisi in atto. Sarà davvero cos? Non si sa per il momento, ma il comportamento è davvero bizzarro.