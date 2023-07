Crisi Belen e Stefano, tutta la ricostruzione dei fatti e un mistero svelato: “Presto uscirà tutto”

A quanto pare, la crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra essere davvero in atto. Era inizio luglio quando cominciarono a trapelare le prime voci inerenti un presunto astio tra i due.

Con il passare del tempo, poi, sono emerse svariate voci, alcune che hanno confermato, altre che hanno smentito la crisi. Nelle ultime ore, però, ci sono stati degli aggiornamenti che sembrano chiarire ogni cosa.

La ricostruzione esatta della crisi tra Belen e Stefano

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra siano davvero in crisi. Partendo con ordine, vediamo che i primi rumor a riguardo sono scoppiati il 7 luglio, giorno in cui sono stati presentati i palinsesti tv di molte reti. In tale occasione, De Martino era in compagnia di Alessia Marcuzzi, donna per cui Belen non nutre particolare simpatia. Quest’ultima, invece, iniziò a dare luogo a dei gesti sospetti, ovvero, rimosse la fede dal dito e cancellò uno scatto in cui era in compagnia di suo marito.

Successivamente, poi, Stefano pubblicò una foto in cui sembrava essere in auto felice e sereno con la sua compagna di vita. Proprio a tal riguardo, c’è stato un recentissimo aggiornamento. Per concludere la ricostruzione della crisi tra i due protagonisti, poi, è spuntato anche Elio. Quest’ultimo è stato tacciato di essere il nuovo amore di Belen. Si tratta di un imprenditore bergamasco con cui la donna pare sia stata beccata mano nella mano.

L’ultima indiscrezione su De Martino e Rodriguez: svelato un “mistero”

Ad ogni modo, dopo tutte queste notizie contrastanti, a confermare la crisi tra Belen e Stefano ci ha pensato Deianira Marzano. L’influencer ha pubblicato delle Instagram Stories contenenti la segnalazione di una sua fan. La persona in questione ha spiegato che la foto in auto pubblicata da Stefano non ritraesse la coppia più discussa del momento. In tale vettura, infatti, pare ci fossero degli amici del ballerino.

Questo, dunque, confermerebbe che tra Belen e Stefano le cose non vadano esattamene a gonfie vele. Come se non bastasse, poi, è emersa anche un’altra notizia. Deianira, infatti, ha anche detto che molto presto tutta la verità verrà a galla. Molto probabilmente, il silenzio è dovuto al fatto che i protagonisti di questo gossip hanno intenzione di venire allo scoperto mediante i giornali, raccontando il tutto al migliore offerente. Non resta che attendere per vedere cosa succederà.