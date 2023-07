Anticipazioni Uomini e Donne trono classico: chi ci sarà sul trono? Tutte le novità

Uomini e Donne è in ferie ma, poco alla volta, stanno iniziando a trapelare le prime anticipazioni in merito alla prossima stagione, specie per quanto riguarda il trono classico. Attualmente si conosce già la data di inizio del dating show, ovvero, lunedì 11 settembre 2023, sempre su Canale 5 alle 14:45.

La prima registrazione, però, sarà a fine agosto. Precisamente, il giorno scelto, almeno per il momento, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, è il 28 agosto. In tale occasione avverranno degli eventi specifici. Vediamo di cosa si tratta.

Cosa accadrà nella prima registrazione di Uomini e Donne: anticipazioni

Manca poco più di un mese al ritorno delle registrazioni di Uomini e Donne e le anticipazioni stanno già trapelando, principalmente in relazione del trono classico. Lorenzo Pugnaloni, mediante il suo account di Instagram, ha dato delle interessanti dritte su quello che accadrà. In primo luogo è stata confermata la data della prima registrazione del programma, che pare sia fissata al 28 agosto.

In tale occasione avverrà la presentazione dei primi tronisti. Inizialmente saranno presentate due persone e, successivamente, nella registrazione seguente, sarà la volta degli altri due. Per il momento, dunque, pare che sulla tanto agognata poltrona rossa siederanno 4 persone in totale, due maschi e due femmine. Per quanto concerne i nomi, invece, ci sono delle ipotesi.

I possibili volti del trono classico

Anche quest’anno, molto probabilmente, Maria De Filippi deciderà di mettere sul trono classico di Uomini e Donne personaggi comuni e altri già noti. In merito a questi ultimi, i nomi più gettonati in questo periodo sono quelli di ex corteggiatori e corteggiatrici della trasmissione. Il primo nome è quello di Alice Barisciani, la quale è stata la non scelta di Federico Nicotera.

A seguire, poi, si fa avanti anche l’ipotesi di Alessandra Fumagalli, che anche lei è stata un’ex corteggiatrice del programma. Infine, poi, si fa largo anche l’opzione Cristian Di Carlo, non scelta di Nicole Santinelli. Inoltre, si sta facendo avanti anche l’ipotesi di vedere sul trono qualche volto che ha partecipato all’edizione di quest’anno di Temptation Island. Un tentatore o una tentatrice del reality show, infatti, potrebbe essere “premiato” ottenendo la possibilità di salire sul trono di Uomini e Donne. Per adesso, però, non ci sono ipotesi sui nomi o notizie maggiori a riguardo. Non resta che attendere per vedere cosa accadrà.