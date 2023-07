Temptation Island, Gabriela e Giuseppe scatenano il caos: i video inediti dopo l’uscita

Ieri si è conclusa la quarta puntata di Temptation Island e tra gli eventi più discussi c’è stato il secondo falò di confronto tra Giuseppe e Gabriela. Il ragazzo ha chiesto di poter incontrare per una seconda volta la sua fidanzata in quanto pentito per il suo comportamento.

Lei, dopo averlo fatto attendere per un bel po’ di tempo, ha deciso di presentarsi. L’epilogo che ha preso questo incontro è stato davvero molto discusso. Così come discussi sono stati i video che stanno spuntando sul web e che sono stati registrati dai due ragazzi dopo il programma. Vediamo cosa è successo.

Il discusso falò di Giuseppe e Gabriela

Tra le coppie più criticate di Temptation Island c’è quella formata da Giuseppe e Gabriela. I due, in un primo momento, avevano deciso di lasciarsi. Successivamente, poi, lui ha chiesto un nuovo falò di confronto per poter appianare le divergenze con la sua compagna. Ebbene, in tale circostanza tra loro è stata sancita la pace. Lui ha ammesso di non aver chiuso occhio e di essere stato davvero male al pensiero di non poter stare più con Gabriela.

Lei lo ha ascoltato con un atteggiamento molto più mite e pacato. Al termine del suo discorso, poi, gli ha sorriso ed ha deciso di dargli una nuova chance. In molti sul web speravano che tra i due ci fosse un epilogo differente, ma purtroppo non è stato così. Inoltre, ad essere preso di mira è stato anche Filippo Bisciglia, che è apparso troppo accondiscendente alle bizzarre dichiarazioni fatte da Giuseppe.

I video inediti dopo Temptation Island

Ad ogni modo, a generare ulteriore sgomento, sono alcuni video che stanno spuntando sul web in queste ore. Si tratta di filmati che Giuseppe e Gabriela hanno pubblicato sui social dopo l’uscita da Temptation Island. In particolar modo, i due ragazzi hanno registrato delle clip su TikTok in cui appaiono più innamorati che mai. Si scambiano baci e attenzioni sotto le note di canzoni spesso neomelodiche.

Questi filmati sono divenuti virali in queste ore e stanno generando molto sgomento. Nel frattempo, continuano ad esserci tante persone che credono che i due abbiano preso in giro tutti. C’è una grande percentuale di utenti convinta che i due abbiano architettato tutto questo teatrino solo per creare un po’ di sgomento e per attirare a se i riflettori.