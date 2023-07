Caduta Libera, cosa succede ai concorrenti sotto la botola? Ecco cosa si nasconde sotto

In attesa delle nuove puntate di Caduta Libera, con grande protagonista come sempre Gerry Scotti, una delle domande che piu incuriosisce il pubblico è cosa si nasconde dentro la botola.

Ma non solo, quali sono i rischi reali che corrono i concorrenti che prendono parte al programma? A parlare è stato un volto tv noto, ovvero Platinette

Cosa si nasconde sotto la botola? I concorrenti si fanno male?

Sul nuovo numero di DiPiù, ha dedicato uno spazio a Caduta Libera, il programma di successo di Gerry Scotti. Uno dei momenti “da brivido” è rappresentato proprio dalla caduta nella botola dei concorrenti. Ma quali sono i reali rischi che i concorrenti corrono? Sembrerebbe che non ci sarebbe nessun rischio da parte dei partecipanti. Ovviamente però devono fare attenzione.

I telespettatori avranno notato sicuramente che gli ‘inghiottiti’ tengono le braccia tese lungo il corpo, e da ciò si deduce che sono stati istruiti bene su come comportarsi proprio per evitare di farsi male. Pochi sanno che per essere al game show bisogna essere idonei ad alcuni requisiti. In primis i partecipanti devono avere un’età compresa tra i 18 e i 55 anni. Subito dopo non devono pesare oltre i cento chili e non devono superare i due metri d’altezza. Inoltre, devono indossare le scarpe senza tacchi e non devono soffrire di malattie al cuore .

Il grande successo di Gerry Scotti con Caduta Libera

Platinette ha fatto sapere, ancora che il successo di Caduta Libera oltre alla bravura dei concorrenti è dato anche dalla grande professionalità del conduttore.

Per Caduta Libera si lavora tutto l’anno per cercare concorrenti e sorpattutto le domande da fare a loro stessi. L unica cosa su cui non è d’accordo è sul fatto che è tempo di trasmettere nuove puntate e non sempre le repliche.