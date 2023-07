Raffaella Mennoia confessioni inedite su Temptation Island: ecco perché non mostriamo i provini

Raffaella Mennoia, grande collaboratrice e amica di Maria De Filippi, ha parlato di Temptation Island nel corso di un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni. In tale occasione, ha svelato dei retroscena in merito al programma che nessuno conosceva.

A tal riguardo, la caporedattrice ha ammesso che ci sono delle cose che accadono nel programma che, purtroppo, gli autori non possono mostrare. Nel dettaglio si è soffermato su alcune cose che accadono durante i provini.

Raffaella Mennoia svela perché non mandano in onda certi contenuti

Nel corso di una recente intervista, Raffaella Mennoia ha svelato dei dettagli su Temptation Island ed ha fatto confessioni davvero molto interessanti. Nello specifico, ha detto che il programma segue una linea narrativa per cui si preferisce sempre evitare di mandare in onda contenuti espliciti. Questo, dunque, vuol dire che il pubblico da casa, o gli stessi fidanzati o fidanzate, non vedranno mai scene particolarmente spinte. Oltre un bacio, infatti, non viene mostrato niente.

Stessa censura viene applicata anche in fase di provini. In tale occasione, infatti, le coppie sanno che quello che diranno non verrà trasmesso, pertanto, si sentono estremamente più libere di parlare. Molto spesso, infatti, capita che mettano in piazza delle faccende davvero molto private che gli autori non potrebbero mai sognarsi di mandare in onda. Questo è il motivo per il quale non vengono trasmessi tutti i contenuti.

Il motivo del successo di Temptation Island e riflessione sulle coppie

Ad un certo punto, poi, Raffaella Mennoia ha svelato anche quale sia per lei il segreto del successo di Temptation Island. A tal riguardo, ha detto che, secondo il suo punto di vista, la gente si appassiona non tanto per vedere i tradimenti, quanto piuttosto per vedere se le coppie ce la fanno. Da casa, infatti, in molti sperano nel ricongiungimento tra fidanzati e fidanzate, almeno nella maggior parte dei casi.

Infine, poi, la Mennoia ha commentato un po’ le coppie. A tal riguardo ha definito Perla e Mirko un po’ troppo diversi. Daniele e Vittoria, invece, quando stanno insieme si danneggiano a vicenda e fanno scintille. Ale e Fede, invece, hanno fatto una cosa mai accaduta nella storia del reality show, ovvero, dire di non provare fastidio nel vedere la propria donna con un altro uomo. Manuel e Francesca, infine, hanno un rapporto di dipendenza.