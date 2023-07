Brutto incidente per Daniele Schiavon: “Auto ribaltata” cosa è successo e come sta ora

Il tentatore di Temptation Island, nonché ex corteggiatore di Uomini e Donne, Daniele Schiavon, ha avuto un incidente stradale. Il ragazzo si trovava a bordo della sua vettura quando, improvvisamente, c’è stato l’impatto con un’altra auto.

A raccontare l’accaduto è stato Fanpage. Su tale sito si apprende che l’incidente si sarebbe verificato sabato scorso ma, fino a questo momento, nessuno aveva dato la notizia. Vediamo, dunque, che cosa è successo e come sta adesso Daniele.

La dinamica dell’incidente di Daniele Schiavon

Daniele Schiavon ha avuto un brutto incidente stradale. Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che il tutto sia accaduto sabato scorso, intorno alle 18:00 a Roma, precisamente in Via Aurelia. Il giovane si trovava a bordo della sua vettura, ma sembra che non fosse lui alla guida. Lui era seduto sul sedile posteriore, con la cintura allacciata. Nella macchina pare ci fossero tre ragazzi in totale, Daniele e due suoi amici.

Tutti e tre erano di ritorno da una giornata in barca e stavano percorrendo via Aurelia. Improvvisamente, poi, c’è stato l’impatto con un’altra vettura. Al momento non si sa quali possano essere state le cause dell’incidente e come siano ripartite le colpe. Quello che è emerso, però, è che la macchina si sarebbe ribaltata più volte dopo lo scontro. I primi a lasciare l’abitacolo sono stati i due ragazzi che erano seduti davanti e, successivamente Daniele.

Come sta adesso il tentatore di Temptation Island

L’incidente, dunque, pare sia stato piuttosto violento, malgrado questo, però, le condizioni delle persone a bordo, comprese quelle di Daniele Schiavon, non sembrano essere compromesse. Il tentatore di Temptation Island, infatti, ha riportato solo qualche ferita ed ha avuto un violento colpo di frusta, pertanto, deve stare a riposo. Inoltre, tra un po’ di tempo dovrà effettuare degli esami al ginocchio.

Dopo l’urto, infatti, potrebbero essere riportate delle lesioni in tale parte del corpo, per cui sarà necessario fare degli approfondimenti per avere il quadro della situazione molto più chiaro. Anche gli altri due ragazzi sembrano stare bene. Adesso non resta che attendere per vedere se Daniele condividerà questa esperienza sui suoi social. Per il momento, il suo account è privato ed è poco attivo, in quanto stanno ancora andando in onda le puntate del reality show incentrato sulle tentazioni.