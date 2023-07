Oroscopo 19 luglio 2023: Vergine soddisfatti, Pesci troppo emotivi

Secondo l’oroscopo del 19 luglio i nati sotto il segno dei Gemelli sono propositivi. Per quanto riguarda i Sagittario, invece, devono allargare i propri orizzonti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata molto impegnativa sul lavoro. Ci sono delle situazioni da affrontare, anche dal punto di vista burocratico e finanziario. Non siate troppo polemici nei rapporti di coppia, specie quelli nati da poco.

Toro. Le stelle vi invitano a manifestare i vostri sentimenti. Se nutrite qualcosa per qualcuno, allora è il caso di dirlo. Non tenetevi le cose dentro, o finite per logorare certe relazioni.

Gemelli. Siete molto propositivi in questo periodo, ma potrebbe mancarvi la materia prima. Se le risorse scarseggiano, non vi arrendete. Le cose raggiunte con maggiore fatica sono le più belle, quindi, non è affatto il momento di tirare i remi in barca.

Cancro. Cercate di non fasciarvi la testa prima di cadere. Le previsioni dell’oroscopo del 19 luglio vi invitano ad essere cauti e a non prendere troppo sul serio le critiche. Ci vuole maggiore autocritica.

Leone. Ci vuole coraggio e anche un pizzico di fortuna per svoltare nel lavoro. Se avete degli obiettivi, lavorate sodo affinché li raggiungiate. Non fermatevi dinanzi i piccoli intoppi e problemi.

Vergine. Vi sentite piuttosto appagati dal punto di vista professionale. In ambito sentimentale, invece, è importante badare bene a quelli che sono i desideri non solo vostri, ma anche del partner.

Previsioni 19 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siate audaci e cercate di non perdete tempo in chiacchiere. Le stelle vi esortano a prendere in mano il vostro destino e a fare di tutto per far andare le cose nella direzione che sperate.

Scorpione. Non siate troppo insistenti. Se una persona non ha voglia di ascoltare le vostre ragioni, è meglio tacere. Sul lavoro siete molto propositivi e dinamici, approfittate di questo momento.

Sagittario. Allargate i vostri orizzonti ed esplorate nuovi oceani. La vita è piena di opportunità e di cose da vedere e da scoprire. Ci sono dei cambiamenti che potrebbero rallegrarvi.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del 19 luglio vi esortano ad essere determinati. Nel lavoro è importante seguire sempre i propri desideri. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, siate più flessibili.

Acquario. Ci sono degli alti e bassi con cui è importante fare i conti. Non siate troppo polemici e cercate di riflettere bene prima di prendere una decisione molto importante sul vostro futuro.

Pesci. L’emotività è la vostra forza, ma anche la vostra più grande debolezza. In certi casi, infatti, ci sono delle situazioni che potrebbero mettere i vostri nervi a dura prova e sarebbe opportuno un maggiore autocontrollo.