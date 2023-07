Oroscopo 20 luglio 2023: contrattempi per Ariete, Bilancia in confusione

Le previsioni dell’oroscopo del 20 luglio invitano i nati sotto il segno della Vergine ad allontanare dalla vita le persone negative. Gli Scorpione devono risolvere qualche faccenda in sospeso

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La vita ci ogni essere umano è caratterizzata da contrattempi e imprevisti. La cosa importante che ci contraddistingue, però, è il modo in cui siamo in grado di reagire agli urti e alle botte prese.

Toro. Siete molto determinati e difficilmente vi fate mettere i piedi in testa dalle persone che vi circondano. Ci sono delle novità che riguardano la sfera emotiva, ma dovete essere predisposti.

Gemelli. L’Oroscopo del 20 luglio vi invita ad essere lungimiranti. Le stelle sono favorevoli per quanto riguarda le finanze. In questo periodo è previsto l’ingresso di denaro. Cercate di essere pronti.

Cancro. Buon momento per iniziare un nuovo progetto di vita, sia dal punto di vista personale sia professionale. Cercate di allargare i vostri orizzonti e di dare tempo al tempo per quanto riguarda il lavoro.

Leone. Cercate di essere un po’ più lungimiranti. Vero è che pensare al presente non è mai sbagliato, tuttavia, bisognerebbe anche valutare un attimo le conseguenze delle vostre azioni. Novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro.

Vergine. Siete molto complii ed in sintonia in amore. Anche dal punto di vista delle amicizie le cose vanno a gonfie vele. La cosa importante è liberarvi delle persone negative e di quelle che non sono in grado di migliorare la vostra vita.

Previsioni 20 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Vi sentite un po’ confusi, pertanto, è il caso di prestare attenzione a quelle che sono le conseguenze delle vostre azioni. In ambito professionale bisogna essere un po’ più temerari.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 20 luglio vi invitano a risolvere alcune faccende in sospeso. Le situazioni, nel bene e nel male, vanno sempre risolte e le cose portate a termine, quindi, siate risoluti.

Sagittario. Giornata molto interessante per quanto riguarda la sfera professionale. Buon momento anche in amore, in quanto ci sono delle buone nuove in arrivo per voi. Le stelle vi esortano a cogliere al volo certe occasioni.

Capricorno. Cercate di essere un po’ più imparziali. Spesso tendete a lasciarvi condizionare troppo da quello che pensate e dai vostri pregiudizi su certe persone. Meglio essere cauti nella presa di certe decisioni.

Acquario. Osate di più nel lavoro. Questo è un ottimo momento per voi, quindi, non dovete fare altro che approfittarne. In amore, invece, potrebbe esserci stato qualche dissapore in via di risoluzione.

Pesci. Imparate ad essere audaci e a non fermarvi dinanzi i piccoli intoppi della vita. Ricordate che le apparenze ingannano, specie per quanto riguarda le persone conosciute da poco tempo.