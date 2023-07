Un posto al sole anticipazioni e spoiler, mercoledi 19 luglio: Eugenio si lascia andare con Lucia

Continua con grande successo la messa in onda di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nella puntata di martedì 19 luglio regalerà ai telespettatori nuovi colpi di scena.

Tra Viola ed Eugenio sembra ormai finita. Jimmy invece sarà al settimo cielo per il ritorno di Cristina. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli.

Un posto al sole anticipazioni: Eugenio si avvicina a Lucia

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata di mercoledì 19 luglio ci fanno sapere che per Eugenio e Viola si avvicina un periodo davvero difficile. Nel dettaglio il poliziotto capirà che la storia con la moglie è finita e per questo motivo si avvicina molto.

Sotto l’influenza di lei, Eugenio decide di concentrarsi sulle indagini di un clan emergente nel centro storico, con particolare attenzione sul giovane boss Eduardo Sabbiese.

Anticipazioni mercoledì 19 luglio: Manuel mette in tasca una pistola

Nel frattempo, il piccolo Manuel ha preso una pistola dal borsone di armi nascosto a casa sua e la tiene nascosta sotto il letto. Jimmy è entusiasta del ritorno di Cristina, ma la ragazza sembra non essere interessata alla loro amicizia come in passato. Renato decide di intervenire, ma i suoi consigli sono fuorvianti.

Tra Eduardo e Clara è ormai finita. La giovane ha preso l’ennesima batosta anche da Sabbiese dopo Alberto. Le anticipazioni però non escludono che la giovane possa scoprire di essere in attesa. Largo spazio anche a Giulia e Luca. Il dottore dopo aver scoperto la sia malattia ha deciso di trasferirsi alla Terrazza, lasciando la sua ex senza parole. Ma sopratutto scatenando la gelosia di Guido. Infine. Non mancheranno colpi di scena nemmeno sul triangolo formato da Lara, Marina e Ida. Ormai per la Martinelli è arrivata la fine!