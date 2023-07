Temptation Island, Roberta incastra Giuseppe: “Ti mando screen e piangi per giorni…”

In queste ore, la tentatrice Roberta De Grazia ha pubblicato dei video su TikTok in cui ha incastrato Giuseppe Ferrara dopo Temptation Island. Il percorso del ragazzo e della sua fidanzata Gabriela Chieffo è, ormai, giunto al termine e i due hanno deciso di fare la pace.

A quanto pare, però, Roberta non sta molto gradendo la situazione, sta di fatto che ha pubblicato dei video in cui ha “minacciato” Gabriela con delle frasi piuttosto interessanti. Vediamo cosa è successo.

Roberta incastra Giuseppe dopo Temptation Island: le chat compromettenti

Roberta, la tentatrice che a Temptation Island ha dato del filo da torcere a Giuseppe e Gabriela, sta continuando a seminare il caos mediante i social. In particolar modo, in queste ore la giovane sta pubblicando dei video altamente provocatori. I nomi dei due fidanzati non sono stati mai fatti in maniera esplicita, tuttavia, gli utenti del web non possono fare a meno di credere che, effettivamente, siano tutte stoccate rivolte a loro.

L’apice si è toccato nel momento in cui Roberta ha pubblicato un video con un messaggio, molto probabilmente, rivolto a Gabriela. Nello specifico, l’ex tentatrice ha esortato la ragazza a fare la brava con lei. In caso contrario, infatti, avrebbe divulgato delle informazioni piuttosto private che lei e Giuseppe si sarebbero scambiati all’interno di una chat.

La “minaccia” a Gabriela: ecco che succede

In particolar modo, Roberta ha detto, molto probabilmente, a Gabriela che, nel caso in cui avesse continuato, le avrebbe inviato delle chat davvero molto compromettenti su Giuseppe. Al momento non si sa quale sia il contenuto di queste conversazioni. Tuttavia, pare si tratti di qualcosa di molto compromettente in quanto la giovane ha svelato che Gabriela avrebbe pianto per giorni.

Gli utenti del web, chiaramente, non hanno potuto fare ameno di porsi delle domande a riguardo. Per adesso, però, i diretti interessati non si sono ancora sbilanciati sulla faccenda. Né Gabriela e né, tanto meno, Giuseppe hanno risposto alle provocazioni della tentatrice. Molto probabilmente, però, perché il programma è ancora in corso. Nel momento in cui tutto sarà portato a compimento, infatti, è probabile che ci sarà un nuovo botta e risposta. Non resta che attendere per vedere che cosa succederà.