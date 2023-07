Al Bano Carrisi eccessivamente ingrassato: cosa è successo all’ex marito di Romina Power

Durante la pandemia Al Bano ha raccontato di aver seguito assieme a Loredana Lecciso una giusta alimentazione e di aver perso qualche chiletto. Da allora sono passati due anni e sembra che il cantante di Cellino li abbia ripresi tutti. Infatti, in alcuni recenti scatti l’artista mostrandosi in costume è apparso davvero irriconoscibile.

Il settimanale Chi ha beccato Carrisi in Costa Smeralda nella villa di alcuni amici. I paparazzi lo hanno immortalato sulla spiaggia privata della casa, prima rilassato al sole – con un boxer super colorato – e poi impegnato a preparare una grigliata. Aragoste e spigole, portate fresche dal personale di servizio, e scelte personalmente dal cantante che per scherzare finge di aver appena pescato uno dei grandi pesci dal mare a mani nude.

Al Bano Carrisi troppo ingrassato: il cantante quasi irriconoscibile

Ma a sorprendere in maniera particolare i lettori l‘aspetto fisico del cantante. Al Bano ha ammesso di aver perso molto peso fino a qualche tempo fa ma possiamo dire che guardando il suo aspetto non sembra. Nello specifico si vede in maniera evidenziata una certa rotondità sulla pancia, del resto Al Bano non ha mai nascosto di essere un’amante della buina cucina.

Nello stesso tempo però possiamo dire che a 80anni compiuti l’artista si mostra ancora con una forza e una voglia di vivere di un ragazzino. Insieme a lui c’è la figlia Jasmine di 22 anni che ha deciso di prendersi insieme al papà qualche giorno di relax. L’unica assente proprio Loredana Lecciso che sembra sia rimasta a San Marco.

Carrisi dedica tutto ai figli e alla compagna

Come detto in precedenza nonostante i suoi 80 anni, Al Bano non ha mai perso la sua voglia di vivere e sorridere. Il cantante nella sua vita ha affrontato diverse difficoltà ma grazie all’aiuto della fede è sempre riuscito a superare tutto.

Oggi la sua vita, oltre a dedicarla alla musica e ai terreni, è soprattutto dedicata ai suoi ragazzi. Anche con Loredana tutto procede a gonfie vele nonostante varie testate giornalistiche provano in tutti i modi a mettere in difficoltà la coppia.