Terra Amara confermato in prima serata, andrà in onda fino al 2024: ecco la data ufficiale

Continua il grande successo di Terra Amara in onda sul piccolo schermo dallo scorso anno. La serie turca è quella con maggiore successo tanto da raggiungere il 30% di share durante la programmazione in day-time.

Numeri da record che sottolineano quanto la soap opera abbia ormai appassionato tantissimi fan. Per questo motivo continuerà ancora per molti mesi e presto arriveranno anche delle novità sugli orari di programmazione.

Anticipazioni Terra Amara: la serie debutta in prima serata

Terra Amara è una nota serie tv turca che, rispetto alla messa in onda originale, in Italia è stata spezzettata ulteriormente fino a dare forma a ben 772 episodi da circa 25 minuti l’uno, in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Attualmente è in onda la terza stagione della soap, ovvero la penultima secondo la programmazione turca.

Detto questo, trattandosi di un prodotto pensato su un modello produttivo e narrativo decisamente più lungo rispetto a come viene mandato in onda ora, presto ci sarà un cambiamento. Una notizia che sicuramente farà piacere a tutti i fan, ovvero Terra Amara andrà in onda in prime time. In questo modo verranno trasmessi episodi decisamente più lunghi e, di conseguenza, la serie potrebbe vedere la fine entro il 2024.

Dal 10 settembre Terra Amara annunciato in prime time

Stando alle prime indiscrezioni Terra Amara dovrebbe andare in onda in rima serata dal 10 settembre, un modo per contrastare “la serialità Rai e il calcio“. Una sorta di escamotage della Mediaset per poter condensare una grande fetta di pubblico in una fascia oraria importante. Si tratta di quella del prime time, cercando così di combattere agevolmente la concorrenza.

Come in molti ricorderanno non è certo la prima volta che una soap opera in prima serata venga scelta per ottenere ottimi risultati. Basti pensare a qualche anno fa il grande successo avuto con il Segreto di Puente Viejo.