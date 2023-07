Antonella Fiordelisi si è fidanzata? Svelata identità, ma lei interviene (FOTO)

In queste ore sta impazzando sul web la notizia secondo cui pare che Antonella Fiordelisi abbia trovato l’amore e si sia fidanzata. Alcuni utenti l’hanno avvistata in compagnia di un aitante giovane dai capelli biondi.

Sulla faccenda è intervenuto anche Fabrizio Corona, che con Antonella ha avuto parecchi dissapori in questi giorni. L’ex re dei paparazzi ha svelato l’identità dell’uomo del mistero, ma sarà davvero così? Sulla faccenda è intervenuta anche la diretta interessata.

La bomba di Corona: Antonella Fiordelisi fidanzata?

Antonella Fiordelisi si è davvero fidanzata dopo la rottura con Edoardo Donnamaria? La storia con quest’ultimo è giunta al termine una manciata di settimane fa, dopo svariati tira e molla. Ad un certo punto, poi, i due hanno capito di non poter continuare ad andare avanti così ed hanno preferito dividere le loro strade. Da quel momento in poi, i due hanno iniziato a vivere la loro vita separatamente.

Antonella, però, sembra essere riuscita prima del suo ex a rifarsi una vita, sta di fatto che in questi giorni è stata immortalata in compagnia di un uomo misterioso. Il ragazzo in questione è un giovane molto avvenente, dal fisico palestrato e i capelli biondi. Sul web, dunque, in molti hanno cominciato a farsi delle domande circa la sua identità. Fabrizio Corona ha dissipato i dubbi pubblicando il profilo Instagram di questa persona. (Continua dopo la foto)

Antonella rompe il silenzio sulla faccenda

La notizia in questione, però, nel giro di pochissimo tempo si è rivelata fake. In molti sul web hanno iniziato a smentirla ed hanno accusato Fabrizio Corona di aver agito in questo modo solo per vendicarsi di Antonella e di quello che è accaduto un po’ di giorni fa tra loro. Dopo un bel po’ di dubbi, perplessità e incertezze, poi, sulla faccenda è intervenuta la diretta interessata.

Anche Antonella Fiordelisi ha smentito di essere fidanzata. La ragazza ha ironizzato sulla faccenda dicendo che da ore stia circolando in rete la notizia secondo cui avrebbe trovato un nuovo ragazzo. Ebbene, a tal riguardo, ha deciso di mostrare a tutti in prima persona l’identità di questo uomo misterioso. Il ragazzo, così,. è apparso in auto accanto a lei e ha smentito anche lui con dei gesti di essere il compagno della giovane. Antonella, dunque, è ancora single.