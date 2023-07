Problemi di salute per un’ex dama di Uomini e Donne: “Ho delle importanti visite”

Un’ex dama di Uomini e Donne ha pubblicato dei video su Instagram in cui ha seminato un po’ il caos in quanto ha lasciato intendere di avere dei problemi di salute. La persona in questione ha fatto parte del parterre del trono over durante la scorsa edizione del programma di Maria De Filippi.

Di lei si è molto parlato poiché di recente ha annunciato di aver perso il bambino che portava in grembo. La persona in questione, dunque, è Antonella Perini. Vediamo nel dettaglio che cosa ha raccontato.

L’ex dama di Uomini e Donne svela di avere problemi di salute

In queste ore, l’ex dama di Uomini e Donne Antonella Perini, ha pubblicato dei video in cui ha raccontato ai suoi fan di avere dei problemi di salute. La donna ha esordito mostrando una foto di una scottatura che si è procurata sul viso. Mentre era intenta ad armeggiare con la piastra per i capelli, infatti, si è distratta ed ha finito per scottarsi la guancia. Successivamente, poi, la protagonista ha dato una spiegazione di quanto accaduto.

Antonella, infatti, ha specificato di essere così distratta in questi giorni in quanto ha un po’ di pensieri per la testa. molto presto, infatti, dovrà fare delle visite per un ciclo di controlli di cui già era a conoscenza. Si tratta della fase iniziale di queste ricerche, pertanto, è un po’ in agitazione. La donna, però, non ha voluto spiegare nel dettaglio quale sia il motivo di tutti questi controlli.

Quali sono i problemi di Antonella? Le ipotesi

I fan, però, non hanno potuto fare a meno di intuire subito che l’ex volto di Uomini e Donne potrebbe avere dei problemi di salute. Dopo aver dato questo annuncio, poi, questa mattina Antonella ha pubblicato una foto in cui ha mostrato il braccio coperto da un cerotto. In seguito, poi, ha spiegata di essersi recata in ospedale per effettuare la donazione del sangue.

Questo, dunque, vuol dire che è in salute e e le sue condizioni non sono preoccupanti. Ad ogni modo, per quale ragione la donna dovrà fare questi controlli? In molti credono che, a seguito della perdita del figlio la Perini abbia deciso di intraprendere un ciclo di controlli legato proprio a questa sfera molto privata e molto delicata. Questo, dunque, spiegherebbe anche la reticenza della protagonista.