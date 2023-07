Il Paradiso delle signore grande spoiler: ufficiale un nuovo ritorno, di chi si tratta

Continuano a trapelare indiscrezioni e spoiler in merito alla prossima edizione del Paradiso delle signore. Stavolta al centro dell’attenzione c’è la notizia inerente un grande ritorno inaspettato.

Nelle scorse settimane abbiamo già parlato del rientro in scena di Marta e Riccardo. Come se non bastasse, però, anche un’altra ragazza tornerà in città e potrebbe creare un bel po’ di scompiglio ad una coppia. Vediamo di chi si tratta.

Chi tornerà al Paradiso delle signore nella prossima stagione

Gli spoiler della prossima edizione del Paradiso delle signore rivelano che ci sarà un grande ritorno inatteso. Al grande magazzino, infatti, è arrivata conferma ufficiale che tornerà Stefania. La ragazza si era allontanata da Milano e si era trasferita negli Stati Uniti con il fidanzato Marco per inseguire i suoi sogni in ambito lavorativo. Dopo il rientro a Milano del ragazzo, però, anche lei prenderà la decisione di tornare a casa.

Questo rientro, chiaramente, potrebbe generare un bel po’ di turbamenti soprattutto in una coppia nascente, ovvero, quella formata da Marco e Gemma. I due si erano da poco decisi a rivelare i loro sentimenti reciproci, pertanto, il tempismo di questo ritorno potrebbe certamente non essere dei migliori per loro. C’è da dire, però, che nella prima parte della nuova stagione Gemma e Marco non ci saranno. I due ragazzi, infatti, rientreranno in scena in un secondo momento, proprio come capiterà anche a Ludovica.

Spoiler prossima stagione: coppia in crisi e tante novità

Nella prossima stagione del Paradiso delle signore, dunque, stando a quanto rivelato dagli spoiler, ci saranno tanti colpi di scena. Marco e Gemma cosa decideranno di fare? Avranno comunque il coraggio di uscire allo scoperto malgrado il ritorno inaspettato di Stefania in città? Per questo e molto altro bisognerà attendere il ritorno in onda della tanto amata soap opera di Rai 1.

Nel frattempo, sono anche altre le anticipazioni che stanno trapelando. Anche Adelaide si troverà a fare i conti con un oscuro segreto che riguarda il suo passato. Questo porterà la contessa a riavvicinarsi ad Umberto. Si tratta di una cosa molto seria, pertanto, la curiosità è davvero tanta. Occhi puntati anche su Marcello, il quale vivrà dei momenti molto movimentati. Inoltre, spazio anche per la guerra aperta tra Vittorio Conti e Umberto Guarnieri che, ormai, gestiscono due attività concorrenti.