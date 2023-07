Uomini e Donne, Carola Carpanelli in ospedale: ecco cosa le è successo (FOTO)

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Carola Carpanelli, ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha svelato di essere diretta in ospedale. La giovane ha dato lei stessa l’annuncio ai suoi fan, svelando anche quali siano le cause di questa corsa improvvisa.

Dopo aver sviscerato alcune faccende che riguardano delle disavventure che le sono accadute di recente, Carola ha spiegato di doversi sottoporre ad un piccolo intervento chirurgico. Vediamo di che si tratta.

Ecco perché Carola Carpanelli è finita in ospedale

Carola Carpanelli è finita in ospedale. La ragazza ha svelato di essersi dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico di asportazione di una cisti. Dopo aver dato l’annuncio ai suoi fan, in molti si sono preoccupati per lei. Anche se non si trattava di nulla di estremamente grave, diverse persone le hanno comunque fatto l’in bocca al lupo e le hanno chiesto di aggiornare nel momento in cui avrebbe avuto novità.

Ebbene, una volta effettuata l’operazione, l’ex di Federico Nicotera ha svelato in maniera un po’ più approfondita quello che le è accaduto. A tal riguardo, la giovane ha ammesso che le hanno asportato una cisti sebacea. Attualmente sente ancora un po’ di dolore e di fastidio, ma tutto sembra essere andato nel migliore dei modi. La cosa che maggiormente l’ha spaventata, però, è stata l’anestesia.

Piccolo imprevisto durante l’intervento: lo sfogo dell’ex di Uomini e Donne

Nel corso del suo sfogo in cui ha svelato i motivi che l’hanno spinta a recarsi in ospedale, Carola Carpanelli ha detto di avere una paura tremenda degli aghi. Medici e infermieri, infatti, si sono mostrati estremamente disponibili nel cercare di rendere il tutto quanto meno doloroso e fastidioso possibile per Carola. Lei, infatti, ringrazia tutti per la professionalità e non solo.

La ragazza, infatti, ha voluto anche ringraziare tutti i suoi fan che hanno pensato a lei in questo momento un po’ particolare e le hanno mandato dei messaggi per sapere come stesse. Pian piano si sta riprendendo, anche se ha ancora un po’ di effetto di anestesia, ma il tutto è normale. Adesso deve riposarsi un po’ e poi potrà tornare alla vira di sempre. In merito alla sua vita sentimentale, invece, attualmente Carola è single, in quanto la relazione con Federico è giunta al termine e non sembrano esserci margini di ritorno.