Oroscopo 21 luglio 2023: Toto intransigenti, momento di relax per Scorpione

Secondo l’oroscopo del 21 luglio i Pesci sono molto produttivi, mentre gli Ariete dovrebbero mostrare un po’ di intraprendenza in più.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci vuole un pizzico di audacia e di volontà di rischiare e di mettersi in gioco. Cercate di non arrendervi, anche se le cose dovessero prendere una piega che non vi sareste augurati.

Toro. Siete un po’ troppo irascibili e intransigenti. Cercate di tenere a bada i vostri impulsi e non siate troppo polemici, soprattutto nei rapporti di coppia. L’oroscopo del 21 luglio vi esorta alla cautela.

Gemelli. Siate propositivi e lungimiranti, specie sul lavoro. Vi sentite in pace con voi stessi in questo periodo, quindi, è il caso di darsi da fare e di non incappare sempre nei soliti errori.

Cancro. La giornata potrebbe cominciare con qualche piccolo contrattempo, verso pomeriggio, però, ci sarà un netto miglioramento. Cercate di non perdere tempo a fare cose che non avete il piacere di fare, a meno che non siano strettamente necessarie.

Leone. Oggi vi sentite particolarmente stanchi. Cercate di non affaticarvi troppo e di ritagliarvi qualche momento per voi per fare alcune valutazioni inerenti la sfera privata e professionale.

Vergine. Siate audaci e non fermatevi dinanzi le apparenze. Le persone spesso possono nascondere dei segreti, anzi, nella maggior parte dei casi è così. Nel bene o nel male, dunque, cercate di andare a fondo.

Previsioni 21 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete molto in sintonia con i nati sotto i segni di aria. Con quelli di fuoco e di acqua, invece, potreste fare scintille. Sia in ambito sentimentale, sia amichevole è meglio essere cauti.

Scorpione. I nati sotto questo segno hanno bisogno di vivere qualche piccolo momento di relax, magari in compagnia di una persona cara. Nei rapporti d’amicizia potreste sentirvi un po’ trascurati, parlatene liberamente.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 21 luglio invitano i nati sotto questo segno a non essere troppo polemici. Ci sono delle novità in arrivo per voi, quindi, è il caso di essere risoluti e propositivi.

Capricorno. Una persona molto vicina a voi potrebbe spiazzarvi. Nel bene o nel male, resterete particolarmente stupiti, quindi, è il caso di fermarsi un attimo a riflettere prima di prendere delle decisioni troppo frettolose.

Acquario. Le stelle vi invitano ad essere audaci. Non fermatevi dinanzi gli ostacoli e, soprattutto, cercate di tenere a freno il vostro istinto, specie sulle questioni di tipo lavorativo.

Pesci. Giornata molto produttiva sul fronte del lavoro. Meglio essere risoluti e portare a termine alcune cose che vi state trascinando da un bel po’ di tempo. In amore ci vuole più coraggio.