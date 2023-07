Oroscopo 22 luglio 2023: Gemelli in balia degli eventi, Sagittario più diretti

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 22 luglio invitano i Cancro a non essere particolarmente petulanti. I Capricorno, invece, devono avere lo sguardo dritto sui propri obiettivi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Di solito non vi arrendete fino a che non avete raggiunto gli obiettivi che vi siete prefissati. In amore soprattutto, però, è necessario fermarsi un attimo e capire se ne vale davvero la pena.

Toro. Siate audaci e non chiusi in voi stessi e nelle vostre convinzioni. Difficilmente cambiate idea, tuttavia, nella vita solo gli stolti non lo fanno mai, quindi, siate pronti a superare i vostri limiti.

Gemelli. Vi state lasciando trasportare un po’ dagli eventi e questo non necessariamente è un male, anzi. L’Oroscopo del 22 luglio vi invita a cogliere al balzo delle occasioni, specie in ambito professionale.

Cancro. Cercate di non essere particolarmente petulanti nel lavoro. Le sconfitte vanno accettate e servono per imparare e non ripetere gli stessi errori. Non siete persone che si arrendono facilmente, nel bene e nel male.

Leone. Ci vuole lungimiranza e attenzione. I nati sotto questo segno devono imparare dai propri errori, ma non sempre questo accade. Se quando avete commesso qualche sbaglio eravate felici, forse ne è valsa la pena.

Vergine. Non siate troppo ansiosi. Ricordate che nella vita non si può avere il controllo su tutto, ma ci sono cose che non possono essere gestite. Cercate di ampliare i vostri orizzonti e le vostre conoscenze.

Previsioni 22 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Essere troppo buoni non sempre paga. Ci cono delle circostanze in cui adoperare un po’ il pugno di ferro potrebbe tornare molto utile. In ambito professionale siete oculati e attenti.

Scorpione. Avete bisogno di riordinare un po’ le idee. Se qualcuno vi ha deluso o ferito, sentite il bisogno di vendicarvi, poiché per indole siete fatti in questo modo. Non siate troppo litigiosi.

Sagittario. Cercate di essere un po’ più diretti. La diplomazia è importante, tuttavia, ci sono delle circostanze in cui proprio non si può fare a meno di dire le cose come stanno. Nel lavoro ci vuole concentrazione.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del 22 luglio esortano i nati sotto questo segno a concentrarsi un po’ di più su quelli che sono i vostri buoni propositi. Cercate di seguirli e di non commettere errori dovuti alla distrazione.

Acquario. Impegnatevi un po’ di più per riuscire ad ottenere un traguardo importante. Se avete lavorato sodo, questo non è certamente il momento adatto per arrendersi o per darsi per sconfitti.

Pesci. Inseguite i vostri sogni e non fermatevi mai. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più intraprendenti. Forse quello che vi manca è un po’ lo spirito d’iniziativa e la grinta per riuscire a farvi largo nella grande giungla che è la vita.