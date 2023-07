Federica Panicucci via da Mattino 5? La rivelazione clamorosa: guai in vista

Mediaset ha deciso di apportare svariate modifiche alla rete in questi mesi, specie in termini di conduzioni. Dopo Barbara D’Urso, infatti, pare che anche Federica Panicucci abbia da tremare per il suo Mattino 5.

Durante la messa in onda dell’ultima puntata del format mattutino, la donna ha salutato il pubblico insieme con Francesco Vecchi e i due hanno dato appuntamento a settembre. Le cose, però, potrebbero anche prendere una piega inattesa come è stato per l’ex Lady Cologno.

I rumor su Federica Panicucci sostituita a Mattino 5

Grande fermento in Mediaset in queste ore. Pare, infatti, che il futuro di Federica Panicucci a Mattino 5 possa essere a rischio. Il dubbio è stato insinuato da Giuseppe Candela, il quale ha fatto su Twitter delle confessioni davvero inedite. Il giornalista ha voluto decantare le lodi di Simona Branchetti, la quale sta conducendo un’edizione molto fortunata di Morning News.

Il programma della mattina, infatti, sta registrando così tanti ascolti al punto da stabilirsi come il talk show più seguito della mattina. Questa considerazione, dunque, sta spingendo molti a credere che, molto presto, Pier Silvio Berlusconi possa prendere una decisione inaspettata sulle sorti della Panicucci. Nello specifico, Candela ha detto che presto o tardi è molto probabile che ci saranno dei movimenti anche per quanto riguarda la mattina di Canale 5.

I dubbi e chi potrebbe prendere il suo posto

Questo,, dunque, vuol dire una sola cosa, ovvero, che il futuro di Federica Panicucci a Mattino 5 è incerto. Per adesso, però, pare che non ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda la prossima edizione, ma per quelle a seguire. Per la Panicucci, dunque, potrebbe mettersi molto male. Ricordiamo che la donna è già rimasta molto delusa dall’azienda in quanto sperava che venisse affidato a lei il compito di condurre Pomeriggio 5 in sostituzione di Barbara D’Urso

Le cose, invece, hanno preso una piega del tutto differente. La cosa che sta fomentando sempre di più i sospetti a riguardo è anche il modo in cui la Branchetti sta gestendo il programma mattutino. i telespettatori pare siano affascinati dal modo in cui gestisce e tratta le varie dinamiche. Proprio per questo, in lizza ai possibili sostituti di Federica, almeno per il momento, c’è proprio Simona. Sarà davvero cos? Non resta che attendere per scoprirlo.