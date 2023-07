Belen fugge da casa ma viene beccata con Elio nel grande hotel di lusso. Rosica riferisce: “Con De Martino solo amici di letto”

Cosa sta succedendo tra Belen e Stefano? Sembra che tra i due ormai non sia rimasto più nulla. Quelle che erano indiscrezioni in questi giorni sono diventate conferme, soprattutto dopo le immagini esclusive di Chi. Il settimanale ha beccato la show girl argentina in dolce compagnia, assieme ad Elio.

Tra lei e l’imprenditore sembra esserci grande sintonia e una particolare confidenza. Spuntano baci, abbracci e coccole e il ragazzo tra l’altro ha preso parte anche alla festa di Ignazio. In tutto questo grande assente De Martino…

Belen fugge da casa per i paparazzi e si rifugia nell’hotel di lusso

Negli ultimi giorni, la modella argentina è stata avvistata con Elio Lorenzoni, che pare essere la sua nuova fiamma. Quanto successo nelle ultime ore, tuttavia, avrebbe del clamoroso, aggiungendo nuovi elementi ad una storia già intricata. Stando a quanto riportato da Pipol Gossip su Instagram, Belen avrebbe lasciato la sua abitazione nel cuore di Brera per trasferirsi al lussuoso hotel Excelsior Gallia di Milano.

Il motivo dietro una simile scelta non sarebbe solo la presunta volontà di incontrare Elio, ma anche quella di sfuggire ai paparazzi che ormai si sono piazzati sono casa sua da settimane. Intanto, proprio poche ore fa a parlare della Rodriguez e di De Martino ci ha pensato anche Alessandro Rosica, che non è stato affatto clemente con i due.

Tra Stefano e Belen non c’è mai stato amore: parla Alessandro Rosica

Alessandro Rosica ha spiegato in una diretta che lui non è mai stato convinto di questo ritorno di fiamma tra Belen e Stefano. Il gossipparo si è detto convinto che tra loro due non c’è mai stato amore ma solo tanta passione e tanta attrazione fisica.

Inoltre, ha anche precisato che Belu e De Martino non sono tornati assieme perchè innamorati ma solo per fare due copertine e per il piccolo Santiago. Insomma, Rosica ha rivelato che l’ex coppia è sempre stata solo amica di letto