Un posto al sole, anticipazioni 20 luglio 2023: Marina ha un piano, Jimmy in pena per amore

Continua con grande successo la messa in onda di Un posto al sole, che continua la sua programmazione almeno fino a fine mese. Le anticipazioni i fanno sapere che Cristina e Jimmy affrontano la loro prima crisi, mentre Marina continua a investigare sulla vera natura della relazione tra Lara e Silvana.

Raffaele offre un aiuto parziale a Viola ed Eugenio con una delle sue iniziative, mentre Mariella riceve una proposta inaspettata da un’altra Mariella. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole: Jimmy e Cristina in crisi, Marina vuole la verità

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni di giovedì 2 luglio ci fanno sapere che Jimmy e Cristina per la prima volta affronteranno una crisi. Lui è intenzionato a starle vicino mentre lei non sembra proprio voler accontentarlo.

Intanto, Lara cerca di avvicinarsi a Roberto approfittando della presenza di Cristina, mentre Marina è convinta che Tommaso non sia figlio di Ferri. La Giordano si è messa in testa di voler scoprire la verità e di voler smascherare la Martinelli. Per questo motivo escogita un piano per mettere per sempre la parola fine a questa storia. Ovviamente ad aiutarla ci sarà Silvana.

Un posto al sole, anticipazioni 20 luglio: Mariella invita Bufalotto a Ischia

Mariella invece ha intenzione di proporre a Cerri di invitare Bufalotto a Ischia, sperando che suo nipote si manifesti. Nel frattempo, Niko scopre da Raffaele che Renato non sta attraversando un buon momento e che è infastidito dalla presenza di Luca.

Il ragazzo si impegna a sostenere suo padre e recuperare il tempo perso. Il Poggi infatti si è accorto di amare ancora profondamente Giulia e con De Santis vicino sa che può perderla per sempre. Cosa succederà? Non ci resta altro che attendere