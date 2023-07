Maria De Filippi pronta per un nuovo colpaccio: Uomini e donne si rivoluzione

Potrebbe arrivare l’ennesima svolta a Uomini e Donne. Pare che la prossima edizione sarà segnata da una novità che riguarderà il mondo degli animali. Spesso dopo la messa in onda delle puntate al pubblico viene mostrato un messaggio dedicato agli amici a quattro zampe, a come aiutarli, adottandoli.

A metterci la faccia è sempre Raffaella Mennoia, che anche con il suo profilo Instagram è molto attiva quando si tratta di aiutare cani in difficoltà. Ma andiamo a vedere insieme di che si tratta

Uomini e donne posta l’attenzione sugli animali: l’idea di Maria De Filippi

Potrebbe arrivare qualche piccola novità a Uomini e donne. L’idea pare sia arrivata dall’autrice del programma di Maria De Filippi, anche lei grande appassionata degli amici a quattro zampe. La nota conduttrice Mediaset, che starebbe addirittura consigliando Pier Silvio sulle decisioni da prendere, potrebbe aver accettato di rendere protagonisti del dating show anche gli animali.

A lanciare questa indiscrezione è Amedeo Venza, che ha rivelato qualche piccolo dettaglio in più. Uomini e donne dovrebbe iniziare l’11 settembre e il noto dating potrebbe dedicare alla fine una rubrica agli animali. Come in molti sapranno la data di messa in onda è stata anticipata di una settimana insieme ad Amici.

Uomini e Donne News: cosa si sa su tronisti e protagonisti Over

In attesa di scoprire cosa accadrà nella prima registrazione di questa edizione, a fine agosto, i telespettatori si stanno facendo un’idea su chi salirà sul trono e possiamo dire che qualche nome è venuto già fuori. Inoltre, c’ grande attesa anche nello scoprire chi tra dame e cavalieri saranno confermati.

Si parlava addirittura del ritorno di Giorgio Manetti, ma anche della sorella di Elisabetta Franchi. Al momento però non si hanno conferme anche perchè Manetti pare sia fidanzato con Anna Tedesco. Ad ogni modo, è arrivata una segnalazione anche su Armando: sta frequentando una ragazza da un mese.