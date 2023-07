Guai per Giulia De Lellis, problemi in casa: “Mi hanno dato acqua e zucchero”

Giulia De Lellis si è lasciata andare ad uno sfogo molto pesante attraverso i social in quanto sta vivendo un periodo molto complicato a causa di guai che stanno accadendo in casa. La giovane è alle prese con i lavori di ristrutturazione.

Ha acquistato un appartamento e si è affidata ad una ditta per svolgere tutti i lavori necessari. Purtroppo, però, stanno sorgendo problemi su problemi e la cosa sta degenerando sempre di più. La giovane, infatti, è arrivata a fare uno sfogo molto sentito.

Il pesante sfogo di Giulia De Lellis per i guai che le stanno facendo in casa

In queste ore, Giulia De Lellis si è resa protagonista di uno sfogo in cui ha svelato alcuni guai che si stanno verificando in casa sua. L’influencer ha pubblicato una sua foto, modificata da un filtro di Instagram, in cui ha gli occhi sgranati per quello che ha avuto modo di vedere. Giulia ha spiegato di essere appena stata sul cantiere di casa sua in cui si stanno svolgendo i lavori di ristrutturazione.

Quello che si è trovata dinanzi, però, è stato uno spettacolo raccapricciante. La giovane si è trovata a vedere una casa ancora totalmente inabitabile, cosa che non sarebbe affatto dovuta accadere. Nello specifico, infatti, l’appartamento sarebbe dovuto essere abitabile già da u anno e mezzo, o forse anche due. Purtroppo, però, sono sorti intoppi su intoppi che hanno rallentato il tutto.

Giulia “soccorsa”: che succede

Nel fare questo sfogo, poi, Giulia De Lellis ci ha tenuto a mandare un messaggio ai suoi fan e ad esortarli a scegliere bene le ditte a cui affidarsi per ristrutturare casa, altrimenti accadono solo guai. Lei, purtroppo, si sta trovando a fare i conti con delle difficoltà che non aveva assolutamente messo in preventivo. La protagonista ha ammesso di star subendo dei danni ingenti, sia dal punto di vista economico, sia morale.

Proprio per questa ragione, ha avuto un momento di cedimento. Nella Storia successiva, infatti, ha scritto di aver avuto quasi uno svenimento, sta di fatto che è stata soccorsa con acqua e zucchero dalle persone che erano con lei e che la stanno aiutando in questa impresa che si sta rivelando molto più ardua del previsto. Al momento non sono stati mostrati i danni causati dalla ditta, ma è probabile che in seguito ci saranno degli aggiornamenti. Intanto, in molti si stanno unendo alla disperazione di Giulia dichiarando di essere nella sua stessa situazione.