Rai, brutto gesto contro Fabio Fazio: ecco cosa è costretto a fare adesso

Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, in Rai sono state apportate tante modifiche, tra cui la sostituzione di Fabio Fazio. Il conduttore di Che Tempo Che fa migra altrove verso nuovi orizzonti, e con lui anche Luciana Littizzetto.

In queste ore, però, sta facendo il giro del web anche un’altra notizia che sta generando un bel po’ di clamore. Nello specifico, infatti, pare che l’azienda abbia compiuto un gesto contro il conduttore. Vediamo di cosa si tratta.

Il brutto gesto della Rai contro Fabio Fazio

Che Tempo Che Fa è un programma Rai il cui volto iconico è sempre stato Fabio Fazio. Dopo la decisione dell’azienda di estromettere il conduttore, però, anche il programma si troverà a trasformarsi radicalmente. A tal proposito, i vertici dell’azienda hanno preso una decisione che sta generando molto sgomento. La maggior parte dei programmi televisivi hanno anche dei profili social, seguiti da un discreto numero di persone.

Questo vale anche per il programma di Fazio. Ad ogni modo, malgrado questa fosse una creatura del conduttore, il quale si è dedicato anima e corpo a questo progetto, l’azienda ha preso una decisione piuttosto drastica. Nello specifico, infatti, i dirigenti hanno deciso di prendere possesso degli account del programma. In questo modo, dunque, il conduttore si troverà costretto a dover ripartire da zero. (Continua dopo la foto)

Cosa sarà costretto a fare ora il conduttore

Dal momento che la Rai ha preso le redini degli account social di Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio si troverà a dover creare un nuovo profilo del programma. Il presentatore, dunque, non potrà sfruttare i numerosi follower che si è riuscito a guadagnare in tutti questi anni grazie a tutto l’impegno e il lavoro prestato per rendere tutto sempre impeccabile. Questa scelta da parte dell’azienda ha generato parecchio clamore.

Alcuni, infatti, si sono scagliati contro i vertici Rai criticandoli per questo gesto e reputandolo come un ennesimo smacco nei riguardi del conduttore mandato a casa. Altri, invece, ritengono che fosse normale che la Rai prendesse nuovamente possesso di questo account in quanto il programma è nato su tali reti. Ad ogni modo, al momento Fabio Fazio non è ancora intervenuto sulla faccenda. Non resta che attendere per vedere se commenterà in qualche modo.