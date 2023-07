Oroscopo 24 luglio 2023: Leone austeri, Acquario intraprendenti e decisi

Le previsioni dell’oroscopo del 24 luglio invitano i Bilancia a stare attenti, poiché in amore potrebbe esserci qualche alto e basso. Gli Ariete, invece, devono essere molto coraggiosi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci vuole coraggio per manifestare le proprie idee. Datevi da fare e non perdetevi in chiacchiere. Le stelle vi esortano a non aspettare che i treni ripassino, ma bisogna salirci su quando sono ancora in corsa.

Toro. Siate molto attenti alle decisioni che prenderete in questi giorni. Ci sono dei cambiamenti in arrivo che potrebbero rivoluzionare il corso di alcuni eventi. Non permettete a nessuno di ostacolarvi.

Gemelli. Secondo l’oroscopo del 24 luglio i nati sotto questo segno farebbero bene ad essere intraprendenti. Il periodo è decisamente positivo, quindi, è il caso di essere sempre sull’attenti.

Cancro. I nati sotto questo segno dovrebbero sempre tenere sotto controllo i propri istinti. Particolarmente in questo periodo, poi, siete molto passionali e potreste accendervi per un nonnulla.

Leone. Dovete svecchiarvi un po’ poiché in certe circostanze agite in maniera un po’ troppo austera e rigorosa. Questo perché siete dei grandi perfezionisti, ma il rischio di diventare petulanti è dietro l’angolo.

Vergine. Non siate troppo rigidi con voi stessi. Anche se avete commesso qualche errore di valutazione, cercate di non darci troppo peso. Rimediate al problema e andate avanti a testa alta senza remore.

Previsioni 24 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. I rapporti di coppia potrebbero essere caratterizzati da qualche alto e basso, così come quelli di tipo amichevole. Cercate di non essere troppo rigidi e categorici. Solo gli stolti non cambiano mai idea.

Scorpione. L’oroscopo del 24 luglio vi invita ad essere lungimiranti sul lavoro. In questo periodo sono favoriti gli investimenti, quindi, valutate attentamente questo aspetto. In amore, invece, imparate a chiedere scusa quando necessario.

Sagittario. I problemi sono fatti per essere affrontati e superati. Non bisogna mai scappare dinanzi le difficoltà, questo è un concetto che dovete tenere bene a mente e non dovete dimenticare mai.

Capricorno. Non abbiate fretta di ottenere tutto e subito. Per raggiungere certi traguardi bisogna essere cauti e avere molta pazienza. Anche se dovesse capitare qualche intoppo, con il vostro ottimismo riuscirete a superarlo.

Acquario. Quando vi mettete in testa un obiettivo, fate di tutto per riuscire a raggiungerlo. Dal punto di vista professionale, invece, è importante essere diretti e far valere i vostri ideali e le vostre convinzioni.

Pesci. I nati sotto questo segno potrebbero avere qualche difficoltà a gestire la rabbia. Se si sono verificati degli episodi che vi hanno generato un certo turbamento, allora è il caso di rimediare rilassandosi un po’.