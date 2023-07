Lite furiosa dietro le quinte di Tu Si Que Vales, c’entra Sabrina Ferilli: che è successo

In questo periodo sono riprese le registrazioni della nuova edizione di Tu Si Que Vales e, stando a quanto emerso dalle anticipazioni, pare ci sia stata una lite in cui è stata coinvolta Sabrina Ferilli. L’esponente della giuria popolare ha discusso animatamente con una concorrente.

La persona che ha fatto perdere le staffe a Sabrina, però, era d’accordo con Maria De Filippi. La Ferilli era ignara di tutto, quindi, pare proprio che in studio sia scoppiato il putiferio. Vediamo che cosa è accaduto.

Lite tra Sabrina Ferilli e un concorrente di Tu Si Que Vales

La prossima edizione di Tu Si Que Vales riaprirà i battenti il prossimo autunno, ma nel frattempo sono in corso le registrazioni. Contestualmente, sul web stanno trapelando delle interessanti anticipazioni a riguardo. Quella che sta generando maggiore sgomento riguarda una lite di cui si sarebbe resa protagonista Sabrina Ferilli e una concorrente finta di Tu Si Que Vales.

Come di consueto, Maria De Filippi ha deciso di aprire anche questa stagione del talent show con degli scherzetti alla sua amica e collega Sabrina. A tal proposito, ha convocato una concorrente fake, il cui compito era proprio quello di prendere di mira la giurata. Ad un certo punto, infatti, la signora in questione ha iniziato ad elencare tutte le posizioni del Kamasutra. In seguito, poi, si è rivolta a Sabrina, stuzzicandola più volte e invitandola a prendere appunti in modo da applicare al meglio tutte le nozioni apprese.

La reazione di Maria De Filippi

Tra Sabrina Ferilli e la concorrente fake di Tu Si Que Vales, dunque, pare ci sia stato prima uno scambio di battute, ma poi la situazione sarebbe degenerata. La giurata, infatti, avrebbe perso le staffe contro la sua interlocutrice invitandola a smetterla e a non prendersi tutte queste confidenze nei suoi riguardi. Quando poi la Ferilli ha scoperto che si trattasse di uno scherzo avrà sicuramente attaccato anche Maria, che è solita farle questi tranelli.

Durante le registrazioni di Tu Si Que Vales, però, è accaduto anche altro. Nello specifico, infatti, è arrivato anche un concorrente no vax e negazionista in generale, il quale ha ribadito fortemente il concetto secondo cui la terra sia piatta. Questo ha spinto anche gli altri giudici ad intavolare una discussione. Anche il pubblico è intervenuto incoraggiando la persona in questione a lasciare al più presto lo studio.