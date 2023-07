Un posto al sole si ferma: arriva lo stop anticipato per venerdì 21 luglio

Brutte notizie per i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni della soap opera ci fanno sapere che venerdì 21 luglio 2023 non ci sarà il consueto appuntamento con le avventure dei nostri beniamini, perché ci sarà la Diamond League di Atletica Leggera.

L’appuntamento sportivo andrà in onda dalle ore 20.00 alle 22.00 da Montecarlo su Rai 3 e a cura di Rai Sport.

Salta l’appuntamento con Un posto al sole: la soap si ferma in anticipo

Una notizia che sicuramente non farà piacere ai fan della soap opera anche se possiamo dire che l’appuntamento verrà comunque recuperato il giorno 20 luglio. Al posto della serie la Rai trasmetterà la Diamond League, un evento sportivo che da spazio a tante discipline, in cui si faranno valere anche i nostri atleti.

Ma cosa ci attende allora nella prossima puntata di Un posto al sole? L’appuntamento con le vicende di Palazzo Palladini slitta direttamente a lunedì 24 luglio. Sotto troverete tutte le anticipazioni dell’episodio.

Un posto al sole anticipazioni 24 luglio 2023: Marina vicina alla verità

L’appuntamento con Un posto al sole torna lunedì 24 luglio. Stando agli spoiler Marina è sempre più vicina alla verità. Il suo unico obiettivo è smascherare Lara e per farlo adesso ha bisogno di Silvana. La domestica accetterà di aiutare la Giordano e mettere la parola fine agli inganni della Martinelli. L’imprenditrice vuole cercare di prelevare un pupazzetto di Tommy per poter recuperare il suo DNA.

Per questo motivo continua ad investigare certa che presto emergerà la verità. Invece, Manuela trova conforto in Niko. Nel frattempo Giulia e Luca affrontano l’opposizione di Renato, che non vuole assolutamente che i due vivano insieme alla Terrazza. L’uomo non si fermerà finché il primario non avrà lasciato la sua nuova abitazione. Mariella intanto sostiene Cerri, ma un incontro inatteso cambia tutto.