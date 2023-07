Uomini e Donne, Gemma Galgani lo annuncia sui social e lascia tutti commossi

Una clamorosa indiscrezione ha visto protagonista Gemma Galgani in queste ore. Seguitissima sui social, la dama si godendo le vacanze in vista di settembre. In tanti la aspettano di nuovo nel programma ma un recente post pubblicato sul suo profilo Instagram ha allarmato i fan.

Come si vede infatti, la dama torinese si è mostrata girata di spalle, pensierosa con lo sguardo rivolto verso l’orizzonte. “Osservo, penso, valuto” , questo il messaggio criptico che ha fatto subito scattare l’allarme. Come in molti sanno la Galgani da qualche settimana ha iniziato una relazione e questo potrebbe mettere in discussione la sua presenza al dating di Maria.

Uomini e donne: Gemma Galgani pensierosa, fan preoccupati

C’è da precisare che le sue parole potrebbero comunque anche riferirsi a tutt’altro e non essere relative al suo futuro sentimentale o in tv. Il web, comunque, ha subito iniziato a fare ipotesi a riguardo e si chiede se, a partire da settembre la famosissima dama tornerà al suo posto.

Chi ha seguito il suo percorso sa molto bene che negli ultimi anni almeno in amore non è stata molto fortunata. Per ora non sappiamo quello che succederà ma ciò che è certo che tra poche settimane inizieranno le nuove registrazioni e sapremo con certezza se Gemma sarà presente o no.

il percorso della dama di Ued nel programma della De Filippi

Nel corso di questi anni Gemma Galgani ha avuto diverse relazioni che l’hanno portata a soffrire molto. Nello specifico, la dama ha conosciuto prima Elio e intramontabile la sua laison con Giorgio Manetti.

Di recente invece ha frequentato un altro cavaliere, lui molto passionale, lei invece sulle sue. Alla fine anche quest’anno è rimasta da sola. Nello stesso tempo, malgrado le delusioni Gemma non smette di sognare il suo principe azzurro e di credere nell’amore.