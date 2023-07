Un posto al sole anticipazioni da brividi: cosa succede dal 24 luglio 2023

Dopo lo stop del 21 luglio, Un posto al sole torna come di consueto la prossima settimana. Le anticipazioni che vanno dal 24 al 28 luglio ci fanno sapere che ci attendono momenti da brividi. Grazie all’aiuto di Silvana, Marina è sempre più vicina alle prove per smascherare Lara.

Manuela vede una nuova possibilità per passare del tempo insieme a Niko. Giulia e Luca colgono l’ostilità di Renato nei loro confronti. Mariella cerca in tutti i modi di scuotere Cerruti dai suoi tormenti sentimentali ma, proprio quando sembra che non ci sia niente da fare, un incontro inaspettato potrebbe ribaltare la situazione.

Un posto al sole anticipazioni dal 24 luglio: Marina vuole avere il DNA di Tommy

Una nuova settimana ci attende con tanti colpi di scena. Le anticipazioni di un posto al sole che vanno dal 24 al 28 luglio ci fanno sapere che per Lara le cose si fanno davvero difficili. Marina è decisa a tutti i costi a scoprire la verità e dopo aver buttato sotto sopra la camera da letto della Martinelli capirà che deve agire in maniera diversa.

Nello specifico con l’aiuto di Silvana prova a prendere un pupazzo del piccolo Tommy in modo da prelevare il DNA. Nello stesso tempo, però, Ida si accorge degli strani movimenti di Marina e mette in allerta Lara che a questo punto inizia ad essere sospettosa.

Anticipazioni al 28 luglio 2023: Raffaele e Renato si riconciliano

Intanto, nonostante i vari tentativi di Serena, che cerca di far ragionare la sorella, Manuela sembra decisa a unirsi alla vacanza dei Poggi. Mariella invece prova a far ragionare il suo amico invitandolo ad avere una relazione più sana rispetto a quella che ha con Castrese.

Dopo la breve parentesi romantica a Ischia, Salvatore torna a Napoli da Castrese. Raffaele e Renato finalmente trovano un punto d’incontro. Manuela infine inizia a riflettere sulla propria decisione di andare in Sicilia con la famiglia Poggi.