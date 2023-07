Confermata l’unica opinionista del Grande Fratello Vip: Signorini ha puntato altissimo

Dopo le prime voci iniziate a circolare ieri, 21 luglio, poco fa è arrivata la conferma da Dagospia: il noto volto del TG5 Cesara Buonamici sarà la nuova opinionista dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip.

Inoltre, la giornalista non sarà affiancata da nessuno, bensì occuperà il ruolo totalmente in solitaria. Insomma, Pier Silvio Berlusconi, è riuscito nel suo intento, deciso ad alzare il livello del reality e cambiare totalmente la linea adottata negli anni passati.

Cesara Buonamici unica opinionista al GF Vip 8: il colpaccio di Signorini

Un ruolo totalmente diverso per Cesara Buonamici quello che le attende al Grande Fratello Vip. La giornalista di tutto punto, amata per essere ormai da anni il mezzo busto di Canale 5 è pronta a lanciarsi in questa nuova opportunità. C’è da dire che in queste settimane erano circolati in rete diversi nomi.

Da Paola Barale fino al noto cronista sportivo Cruciani. Inutile sottolineare come gli interventi di una giornalista come la Buonamici si differenzieranno molto rispetto a quanto visto nelle scorse stagioni dal pubblico affezionato al programma. Adesso bisognerà capire se i telespettatori apprezzeranno davvero questo cambio di rotta.

Cosa si rischia adesso e cosa potrebbe perdere il reality

A questo punto, viene da chiedersi come i futuri partecipanti potranno creare dinamiche interessanti all’interno della Casa, con queste nuove linee guida e regolamenti. Ma, soprattutto, riuscirà il programma a mantenere gli stessi ascolti con questo cambiamento radicale? Da una parte c’è un pubblico che apprezza questo stravolgimento mentre dall’altro inutile negarlo non sembrano voler rinunciare al trash.

Infatti, proprio quella parte di pubblico giovane ha accusato i vertici Mediaset di voler togliere tutto il divertimento e intrattenimento dalla trasmissione, con il rischio che il GF Vip possa perdere tutte quelle caratteristiche hanno fatto divertire il pubblico per così tanti anni. Al momento è presto per parlare non ci resta altro che attendere almeno il cast per capire cosa potrebbe succedere.