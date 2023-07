Terra Amara, cambio programmazione improvviso: la soap oggi 22 luglio non va in onda

Il pubblico di Canale 5 si prepara a una settimana ricca di emozioni con la soap turca Terra Amara. Nello stesso tempo però per la serie sono in arrivo brutte notizie. Oggi Sabato 22 luglio la soap non andrà in onda.

Uno stop anticipato che farà e non poco storcere il naso a molti. La scelta di una programmazione ridotta ha suscitato curiosità e speculazioni tra i fan della serie, che si domandano cosa possa essere accaduto.

Stop per Terra Amara: oggi la serie non va in onda, cosa vedremo al suo posto

L’appuntamento con le nuove vicende di Terra Amara torna da lunedì 17 a venerdì 21 luglio e proseguirà con le intricanti trame che coinvolgono le famiglie di Cukurova. Il motivo per cui oggi la serie non sarà trasmessa riguarda l’introduzione del programma di Anna Tatangelo: Scene da un matrimonio. Lo stop però riguarda solo il sabato, già da domani, domenica 23 luglio, la serie tornerà in onda alle 14.30 su Canale 5, subito dopo “Beautiful”.

Intanto, possiamo dire che diventa sempre più intricata la storia tra Zuleyha e Yilmaz, i quali hanno preso una decisione drastica: fuggire in Germania per ricostruirsi una nuova vita insieme. Inoltre, altre vicende si intrecciano, come il divorzio incombente di Mujgan e il complicato rapporto tra Hunkar e Demir.

Anticipazioni Terra Amara: cosa ci attende nei prossimi episodi

Nella puntata in onda domenica assisteremo al tentativo di fuga in Germania di Zuleyha e Yilmaz con figli al seguito. Mentre la donna si sta recando da Yilmaz per partire insieme, incontra Demir che la trattiene. Quando Yilmaz non vede arrivare Zuleyha se la prende con Hunkar, pensando che sia stata lei a tradirli, la porta in un capanno e medita di ucciderla. Intanto Demir discute con Sevda, quando la donna difende Zuleyha.

Ma non è tutto Akkaya addirittura decide di dar fuoco alla matrona convinto che l’abbia presa in giro e abbia nascosto i figli di Zuleja. Alla fine però si rende conto di commettere un errore e torna indietro a salvarla.