Giulia Salemi fatta fuori dal GF Vip all’ultimo minuto: Signorini deciso per la “rivoluzione”

La cosa che appare strana a molti fan è che proprio Giulia Salemi non molto tempo fa a La Stampa, aveva parlato del suo ritorno al Grande Fratello: “Se tornerò? Non so. Non sono stata licenziata, non ho firmato. In ogni caso grazie Signorini, è un guru e un sostegno. Sono fortunata, la sola mai ripescata dal cesto dei concorrenti per passare in studio”, aveva affermato l’influencer.

Per quanto riguarda una possibile sostituta, nonostante pare che siano già in corso discussioni circa il nome, nelle ultime ore non hanno ancora iniziato a comparire ipotesi. Insomma, per non ora non si sa chi andrà a sostituirla.