Un posto al sole anticipazioni: Lara scoperta potrebbe togliersi la vita, Roberto potrebbe avere un infarto

Continua con grande successo la messa in onda di Un posto al sole. Le anticipazioni della fiction ci fanno sapere che nei prossimi episodi ci saranno grandi colpi di scena.

Infatti, quel che è certo è che Lara verrà scoperta e insieme a lei cadrà il suo castello di sabbia. Ma cosa succederà dopo? Che fine farà la Martinelli?

Un posto al sole anticipazioni: Lara potrebbe suicidarsi

Sul quello che potrebbe accadere dopo la scoperta su Tommaso sono state fatte alcune ipotesi e alcune davvero bizzarre. infatti, il pubblico appassionato di Un posto al sole si diverte molto nel pensare cosa potrebbe succedere nei prossimi episodi. In primis, qualcuno ha ipotizzato che Lara dopo essere stata scoperta, abituata a non perdere potrebbe pensare di togliersi la vita, pur di finire in carcere.

D’altronde se dovesse affrontare un processo di certo non ne uscirebbe con poco viste tutte le cattiverie e irregolarità compite verso Ida. Senza dimenticare nemmeno tutto il male che ha fatto al piccolo Tommaso per far si che Roberto potesse avvicinarsi a lei. Ma non è tutto, è possibile anche che Marina saprà come farla incastrarla e farla marcire in carcere.

Anticipazioni future: Roberto potrebbe avere un infarto dopo aver scoperto la verità

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere comunque che la verità è molto vicina. Lara sta per terminare il suo teatrino e quello che preoccupa molto i fan è il modo in cui potrebbe reagire Roberto. Da tempo il Ferri soffre di problemi di cuore e sapere all’improvviso che non solo Tommaso non è figlio suo ma che Lara lo ha comprato e poi gli ha fatto del male, potrebbe distruggerlo.

Il Ferri potrebbe non reggere il colpo e avere un infarto. Ovviamente al momento non abbiamo certezze su quello che potrebbe succedere, e precisiamo ancora una volta che si tratta solo di supposizioni.