Belen rompe il silenzio sui social: “Non mi sento uno schifo”

Belen Rodriguez, dopo il polverone sollevatosi per la terza separazione da Stefano De Martino, non ha detto una parola. Il gossip l’ha aggredita ed è andato oltre ma lei non ha fiatato.

A far parecchio baccano le paparazzate in compagnia di Elio, imprenditore bresciano che pare sia la sua nuova fiamma. Ma come sta la Rodriguez? Come sta vivendo questa burrasca sentimentale? Lei stessa lo ha lasciato intendere chiaramente.

Belen Rodriguez non ha sensi di colpa e confessa il difficile periodo

Non è un buon momento per Belen Rodriguez e per la sua famiglia. Ormai non si parla d’altro. La modella argentina pare abbia una nuova storia e sembra aver accantonato ancora una volta quella con De martino. Infatti, si è letto di uno Stefano furioso sia con lei che con la sua famiglia. Al momento però non ci sono certezze su questo nuovo flirt di Belen anche se poche ore fa la giovane ha rotto il silenzio, con una frase che non è passata inosservata.

La Rodriguez ha postato la copertina di un brano assai particolare, “Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites”. Trattasi di una canzone del rapper El Chojin. Non una canzone qualunque bensì una che pare definire in modo perfetto lo stato d’animo e i pensieri che la stanno attraversando in questo momento.

Belen consapevole dei suoi “errori”