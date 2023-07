Uomini e donne, altro tronista sbarca su OnlyFans: su di lui non ci avreste mai scommesso

Le vie dello spettacolo non sono infinite a differenza di quelle dell’amore. E per molti personaggi della tv appena si spengono le luci dei riflettori sembra che non trovino pace. Uno dei programmi che sforna in continuazione personaggi desiderosi di rimanere aggrappati al piccolo schermo è senza dubbio Uomini e Donne.

C’ da dire però che non tutti riescono a sfondare nel mondo dello spettacolo e molti di questi ultimamente sembrano seguire la strada di Onlyfans. Naturalmente per provare a monetizzare tramite la propria immagine.

Uomini e donne: ex tronisti pronti a sfondare su onlyFans

Il primo a provare a sfondare in questo campo è stato Lucas Peracchi ex tronista di uomini e donne. In molti lo ricorderanno per essersi messo d’accordo con Giulia Carnevali per far durare di più il percorso e acquisire maggiore visibilità. Fu smascherato e scoppiò un putiferio.

L’ex fidanzato di Mercedez Henger ha rivelato che con i soldi guadagnati sul portate per adulti è riuscito addirittura ad acquistare la casa di sua nonna dove è cresciuto e che tanto teneva a cuore. Dopo di lui è stata la volta di Matteo Fioravanti, Joele Milan ma adesso è spuntato fuori il nome di un altro personaggio.

Uomini e donne: anche Giulio Raselli sbarca sul portale per adulti

Stiamo parlando di Giulio Raselli. Nel dating show di Maria De Filippi è stato sia corteggiatore tentando di conquistare il cuore di Giulia Cavaglià. Da tronista invece scelse Giulia Urso, ma la love story finì dopo pochi mesi. “Pensavo che non facesse per me e di non aprirlo mai. Le cose nella vita cambiano”, ha scritto in una Story Instagram, invitando i suoi ‘seguaci’ ad aprire il suo nuovo profilo Onlyfans.